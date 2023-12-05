Вилдерс и Трамп. Кандидат политических наук рассказал, что общего у этих политиков
Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
Вилдерса называют «голландским Трампом». Политика лидера во многом строится на евроскептицизме. Лидер партии выступает за восстановление пограничного контроля внутри ЕС. Вилдерс также известен тем, что не очень гостеприимен в отношении приезжих.
Герт Вилдерс, лидер крайне правой голландской «Партии свободы»:
Мы позаботимся о том, чтобы Нидерланды снова стали страной для голландского народа. Мы ограничим поток беженцев и миграцию, у людей снова появится больше денег в кошельках.
Депутат Европарламента: я очень сожалею о позиции ЕС относительно конфликта с Россией из-за войны в Украине – подробности здесь.
Надежда Сасс, СТВ:
Можно ли Вилдерса сравнивать с Трампом?
Олег Волошин, депутат Верховной рады 9-го созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»:
Конечно. Хотя Вилдерс в политике значительно дольше, чем Трамп. Вилдерс – профессиональный политик, менее экстравагантный, более политически подкованный, умеющий выстраивать сложные комбинации. Все мы помним, как Трамп «стрелял» себе в ногу своими неаккуратными высказываниями. С Вилдерсом такого не случится. Я плотно слежу за европейской политикой, за выборами в Нидерландах. За неделю до выборов рейтинг «Партии свободы» был 13-14 %. Никто не мог себе представить, что в последний момент четверть голландцев проголосует.
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