Вилдерс и Трамп. Кандидат политических наук рассказал, что общего у этих политиков

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Вилдерса называют «голландским Трампом». Политика лидера во многом строится на евроскептицизме. Лидер партии выступает за восстановление пограничного контроля внутри ЕС. Вилдерс также известен тем, что не очень гостеприимен в отношении приезжих.