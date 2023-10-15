Экономика Евросоюза минусует, а ВВП СНГ растёт. Какие перспективы? Подводим итоги саммита в Бишкеке

Подведем итоги саммита СНГ в Бишкеке, куда на днях отправился Президент. Александр Лукашенко в своей речи не обходил острых углов, а проблем в Содружестве за последние годы меньше не стало, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Те же санкции против Беларуси и России поставили в неудобное положение и союзников по СНГ. То есть Запад не ослабляет хватку и надеется взять под свое крыло этот лакомый кусок. Первой удалось оторвать Грузию. Украина де-юре еще в СНГ, но по факту в другом лагере. Есть вопросы по Молдове. Костяк Содружества составляют страны Центральной Азии, но и этот регион Штаты взяли на прицел. Не зря же недавно прошел первый саммит президентов Центральной Азии и США.

Ну, попили чая с американскими печеньками, послушали старые байки, но все равно прилетели всем составом в Бишкек. Это то самое подтверждение, что формату СНГ альтернативы нет. А самое главное сейчас, как и скажет Лукашенко, не прятать голову в песок, а критичнее оценить ситуацию в Содружестве. Да, сложно, есть внутренние противоречия, но только сообща можно пережить этот геополитический шторм. Тем более что СНГ – давно знакомый и отлаженный формат, на основе которого выросли и ОДКБ, и Союзное государство, и ЕАЭС. И есть смысл держаться вместе дальше. Почему настало время консолидации, о чем еще говорил белорусский лидер и почему призывал Содружество проявить характер? За саммитом в Бишкеке следил наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Ярче местного базарного колорита в Бишкеке вот эта плазма. Сутки напролет киргизам показывают рукопожатия лидеров СНГ. Для страны, треть доходов которой формируют денежные переводы трудовых мигрантов, содружественная интеграция – маяк развития.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Формируется новый порядок субглобализации. Мы видим, как все объединяются в какие-то блоки. Интеграция в рамках СНГ как раз и показывает, что мы достаточно долго развивались, у нас есть положительные результаты и мы должны идти дальше именно в этом формате.

Восточный базар, только в цивилизованных формах, напоминает и диалоговая площадка СНГ, где каждая страна, что называется, приценивается. Только в мире, где инициативы и желания других государств и народов глушит голос Америки, надо уметь сохранять такую свою территорию под солнцем мировой политики. Алейник: все страны СНГ заинтересованы в укреплении Содружества как опоры многополярного мира. Подробнее.

СНГ должно было стать пансионатом по лечению ностальгирующих болей по СССР. Возможно, так бы и произошло, если бы Исполком Содружества не был в Минске. Именно честная борьба нашего Президента с интеграционным формализмом не позволила превратить СНГ в обычную аббревиатуру. Лукашенко: сейчас время критичнее оценить ситуацию в СНГ – нам не следует прятать голову в песок. Читать здесь.

Тон конструктивной критики всегда звучит из Минска. Поэтому в череде официоза объективы коллег по Содружеству направлены в сторону Александра Лукашенко. И во время программного выступления, и в кулуарах. И вот сейчас на красной и еще мокрой ковровой дорожке наш Президент устоял. Это касается и всего СНГ. Гегемония западных стандартов не подмочила репутацию постсоветской интеграции. В мировом политическом климате очередное похолодание, но всем будет только горячее. Путин о США: чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха они достигают в этом. Наш Президент постоянно предупреждал: Украина – это только начало. И, как всегда, оказался прав. Как и в причинах конфликтов. Запад спотыкается, но сходить с пьедестала не хочет. А на пятки наступают. Китай заметен. Силу набирает еще одна сила. Некогда страны третьего мира уже выросли до политического определения «глобальный Юг». И снова наш Президент предупреждает: надо активнее действовать в Содружестве. Интегрироваться в духе ШОС, но сохраняя при этом свое лицо. Александр Лукашенко: Россия должна быть системообразующим звеном нашего объединения СНГ.

В 2024 году в СНГ председательствует Россия. Москва – политических хаб для большинства альтернативных интеграций мира. Морок партнерства с Западом разрушен, надо смелее прокладывать свой путь на Восток. Призыв Минска Москва поддержала. Путин: «Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ». Страны Центральной Азии интересует прежде всего экономика. Компас их интересов показывает на могущественный Китай, с вершин минаретов виден пантюркизм, да и до сих пор они остаются в западных клещах.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Уровень интеграции в странах СНГ значительно ниже, чем в странах Евросоюза (подробнее). Можно сравнить: канадские эксперты вычерпали золотые жилы местных недр, а мы готовы вкладываться в развитие местной энергетики. Для новой ГЭС – трансформаторы. И входить в создание новой железнодорожной ветки. Из Китая в страны Центральной Азии.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызской Республике:

Для них интересны наш опыт в строительстве железных дорог, наше оборудование, которое мы применяем, плюс компетенции наших инженеров. И, конечно, для них очень интересно обучить свой персонал. Именно совместную кооперацию предлагают лидеры, об этом говорят эксперты и этого ждут люди. Лукашенко и Мирзиеев провели официальную встречу без прессы. О чем говорили главы государств? Юлия Абухович:

Когда Великобритания, Европейский союз и Соединенные Штаты Америки борются за господство в этом мире, под удар попадают те страны, которые являются средством для достижения их глобальных целей. И у нас единственная возможность выжить, и не просто выжить, а развиваться – это как раз таки интеграция.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это центр Бишкека, главное правительственное здание, флагшток с государственным флагом (наш немного повыше) и монумент основателю нации киргизов. И в центре столицы Кыргызстана немного Беларуси – наш трактор, наш трудяга. Конечно, апгрейджен, присутствуют западные бренды. Но надпись «Беларусь» выше всего. Для понимания: в Бишкеке Посольство содружественной Беларуси представлено тремя работниками дипломатического корпуса, а у США в сто раз больше. И пока американцы инвестируют в цветные революции, белорусы держат рыночные высоты.

Байгазы Матназаров, руководитель совместного белорусско-киргызского проекта по производству лифтов (Кыргызстан):

«Могилевлифтмаш» на просторах СНГ является, можно сказать, лифтовым гигантом. Самый надежный поставщик. Я не вижу никакого смысла сотрудничать с теми же китайцами, с теми же турками, потому что в нашем союзе есть такое предприятие, как «Могилевлифтмаш». Лифты нужны и для советских панелек, в тренде кабины из Могилева и в элитном жилье местных баев. Тем более мы готовы к промышленной кооперации: начинка из Беларуси, сами кабины собирают здесь. Байгазы Матназаров:

Логистика у нас – все налажено. Что касается налогообложения, у нас система единая, можем находить общие языки очень легко. Не впасть в трудности перевода поможет международная организация по сохранению русского языка. Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время». Подробности здесь.

В Бишкеке милиция – она же и полиция. Смотря с какой стороны читать. Это не кириллица против латиницы. Это алчный Запад против самостоятельности Востока. Это новые нормальности против традиционного человечества. Отмолчаться не получится. Лукашенко на саммите СНГ: когда-нибудь вы захотите помочь детям, а вас за это объявят в международный розыск.

В Содружестве все еще носятся с флагом Армении, далеко не прячут флаги Молдовы и Украины. Но уже открыты двери для наблюдателей и партнеров. СНГ переросло свои границы постсоветского пространства. Локомотив еврозоны – Германия – на запасном пути. Экономика ЕС минусует, а ВВП СНГ подрос. Так что даже исходя из философии рынка и плюрализма мнений, Содружество вне конкуренции. А чтобы сохранить себя, СНГ должно остаться семьей.