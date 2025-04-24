Минская область планирует внедрить искусственный интеллект в АПК

Минская область планирует стать первой во внедрении искусственного интеллекта в АПК. Это касается животноводства и растениеводства. Опыт в этой сфере предлагает Татарстан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Миноблисполкоме состоялась встреча руководства центрального региона с представителями IT-отрасли российского региона. По словам специалистов – новые проекты позволят минимизировать ручной труд на молочно-товарных комплексах. А главная цель – улучшение здоровья животных. А значит и увеличение надоев молока высокого качества.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома: Сегодня есть технологии, которые позволяют внедрение в организм животного прибора, которые будет нам сигнализировать в течение года о состоянии желудочно-кишечного тракта коровы. Опять же, искусственный интеллект, получая большой объем информации, а это будет порядка 20-25 значений, и анализируя изо дня в день вынесет свой вердикт, что корова начинает болеть и принимайте меры.

Тимур Иванов, руководитель направления цифровизации АПК (Россия):

Достаточно давно началось внедрение в республиканские фермы данной технологии, и она себя показала достаточно успешно. Все показатели, которые раньше были не подвергнуты какому-либо контролю на сегодняшний день взяты под контроль и управляются. На сегодняшний день 17 ферм по Татарстану.

Проекты с искусственным интеллектом планируют внедрять преимущественно на новых фермах. В Минской области в 2025-м построят и введут в эксплуатацию около двух десятков современных молочно-товарных комплексов. Впереди ответный визит в Татарстан, чтобы увидеть, как это реализуется на практике.