Алейник: все страны СНГ заинтересованы в укреплении Содружества как опоры многополярного мира

Вопрос солидарности и сплоченности остается актуальным для Содружества. К этому нас подталкивают особенности геополитического развития. Об этом заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Сергей Алейник, сегодняшняя встреча в Бишкеке подтвердила нацеленность стран на развитие интеграционного взаимодействия по всем направлениям, включая транспортно-логистические коридоры и систему расчетов в национальных валютах. Именно в ней производится порядка 80 % всех платежей. Узкий состав сегодняшнего заседания длился полтора часа. В центре внимания – вопросы безопасности и экономического сотрудничества. Недавно был подписан ряд соглашений для развития отраслевого взаимодействия. Как подчеркивают эксперты, экономическая устойчивость и самодостаточность стран СНГ – залог стабильного процветания государств. Сергей Алейник акцентировал внимание на цифрах взаимной торговли между странами Содружества. Также руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ согласовали 20 пунктов повестки, которую рассмотрят на предстоящем саммите главы государств. Объем торговли между Беларусью и странами СНГ за 8 месяцев 2023 года вырос на 12,5% – Алейник. Подробнее.