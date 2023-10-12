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Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?

12 октября 2023 17:47
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Повестку предстоящего саммита согласовали 12 октября министры иностранных дел государств Содружества. В ней 20 пунктов. Также планируется, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. Одно из них касается вопроса формирования многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенности геополитического развития подталкивают страны СНГ к сплоченности и солидарности. Несмотря на имеющиеся разногласия, нам удается находить компромиссы. О том, что является залогом процветания стран-участниц Содружества и какие ожидания от предстоящего саммита. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Дипломаты и девушки в национальных костюмах. Показываем, как встречали Лукашенко в аэропорту Бишкека – подробности.

Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?-1

С повесткой завтрашнего дня перекликаются темы сегодняшнего заседания СМИД СНГ. В преддверии Совета глав государств в объективах телекамер работа министров иностранных дел.

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Понятно, не все вопросы евроазиатская «девятка» решает на «отлично», не за все берется. Но другой такой локации для диалога от политической до гуманитарной сфер у нас нет. Обсуждение длится часами.

Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?-4

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
У нас возникают разногласия. Вчера засвидетельствовали проводимое здесь, в этом зале, мероприятие по окончательной отработке документов, согласительное совещание состоялось. Шесть часов мы обсуждали эти документы. Я считаю, альтернативы Содружеству сегодня просто нет. Единственное, что я бы хотел вернуться к словам Владимира Владимировича Путина. Да и наш Президент Республики Беларусь неоднократно говорил об этом, что уровень интеграции в странах СНГ значительно ниже, чем в странах Евросоюза. Это касается не только экономической интеграции, но и политической прежде всего, потому что политика в данном контексте превалирует над другими интересами, другими сферами деятельности. Поэтому диалоговая площадка, о которой вы говорите, в рамках СНГ наиболее оптимальна, чтобы нам сблизить позиции государств, которые входят в СНГ.

Кстати, по поведению стран-участниц на площадке СНГ уже понятен курс государства. В 2018 году Украина покинула СНГ. Еще одна точка противостояния между западной цивилизацией и глобальным Востоком – на Ближнем Востоке. СНГ предлагает альтернативный вариант отношений – выстраивать диалог, не толкая друг друга.

Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?-7

В этой компании министров выше всех по росту тезки – главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Сергей Алейник и Сергей Лавров. Так же и в переговорном процессе Содружества, Минск и Москва – ориентиры согласованной позиции. Но обходится без менторского тона. Многие проблемы очевидны.

Алейник: все страны СНГ заинтересованы в укреплении Содружества как опоры многополярного мира.

Острые моменты решают без посторонних глаз. Во время узкого состава после добродушной улыбки Сергея Лебедева прессу попросили выйти.

Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?-10

Уважаемые коллеги, представители СМИ, прошу выйти.

Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран.

Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?-13

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Полтора часа министры иностранных дел работали в узком формате, сейчас начинается заседание в расширенном составе. Между залами переговоров всего несколько часов, чего нельзя сказать об обсуждении некоторых моментов. Что называется, это дистанция на длительное время. Но на то и Содружество Независимых Государств, чтобы работать и обсуждать. Это площадка интеграции плюрализма.

Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?-16

На этом заседании весомый кейс документов – 20 вопросов. Безопасность, экономика, гуманитарная сфера. Сегодня министры согласовали создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, Координационного совета в сфере судебно-экспертной деятельности – это предложение Минска. Кстати, следующий СМИД СНГ пройдет в Минске в апреле 2024 года, хотя председательство после Кыргызстана переходит России. Видимо, дух минских инициатив близок коллегам по Содружеству.

Интеграция в туризме, спорте, борьбе с преступностью. Все эти документы министры подписали. Теперь они вынесены на рассмотрение глав государств. Как и создание Международной организации по русскому языку. Хотя в СНГ важно не только говорить на одном языке, но и уметь слышать.

# СНГ # Сергей Лебедев # Евгений Пустовой # Леонид Анфимов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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