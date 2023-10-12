Лукашенко в Бишкеке! Какие ожидания от предстоящего саммита СНГ?

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Повестку предстоящего саммита согласовали 12 октября министры иностранных дел государств Содружества. В ней 20 пунктов. Также планируется, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. Одно из них касается вопроса формирования многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенности геополитического развития подталкивают страны СНГ к сплоченности и солидарности. Несмотря на имеющиеся разногласия, нам удается находить компромиссы. О том, что является залогом процветания стран-участниц Содружества и какие ожидания от предстоящего саммита. Тему продолжит Евгений Пустовой. Дипломаты и девушки в национальных костюмах. Показываем, как встречали Лукашенко в аэропорту Бишкека – подробности.

С повесткой завтрашнего дня перекликаются темы сегодняшнего заседания СМИД СНГ. В преддверии Совета глав государств в объективах телекамер работа министров иностранных дел. Генсек СНГ: все надеются на скорейшее окончательное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Читайте здесь. Понятно, не все вопросы евроазиатская «девятка» решает на «отлично», не за все берется. Но другой такой локации для диалога от политической до гуманитарной сфер у нас нет. Обсуждение длится часами.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

У нас возникают разногласия. Вчера засвидетельствовали проводимое здесь, в этом зале, мероприятие по окончательной отработке документов, согласительное совещание состоялось. Шесть часов мы обсуждали эти документы. Я считаю, альтернативы Содружеству сегодня просто нет. Единственное, что я бы хотел вернуться к словам Владимира Владимировича Путина. Да и наш Президент Республики Беларусь неоднократно говорил об этом, что уровень интеграции в странах СНГ значительно ниже, чем в странах Евросоюза. Это касается не только экономической интеграции, но и политической прежде всего, потому что политика в данном контексте превалирует над другими интересами, другими сферами деятельности. Поэтому диалоговая площадка, о которой вы говорите, в рамках СНГ наиболее оптимальна, чтобы нам сблизить позиции государств, которые входят в СНГ. Кстати, по поведению стран-участниц на площадке СНГ уже понятен курс государства. В 2018 году Украина покинула СНГ. Еще одна точка противостояния между западной цивилизацией и глобальным Востоком – на Ближнем Востоке. СНГ предлагает альтернативный вариант отношений – выстраивать диалог, не толкая друг друга.

В этой компании министров выше всех по росту тезки – главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Сергей Алейник и Сергей Лавров. Так же и в переговорном процессе Содружества, Минск и Москва – ориентиры согласованной позиции. Но обходится без менторского тона. Многие проблемы очевидны. Алейник: все страны СНГ заинтересованы в укреплении Содружества как опоры многополярного мира. Острые моменты решают без посторонних глаз. Во время узкого состава после добродушной улыбки Сергея Лебедева прессу попросили выйти.

Уважаемые коллеги, представители СМИ, прошу выйти. Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Полтора часа министры иностранных дел работали в узком формате, сейчас начинается заседание в расширенном составе. Между залами переговоров всего несколько часов, чего нельзя сказать об обсуждении некоторых моментов. Что называется, это дистанция на длительное время. Но на то и Содружество Независимых Государств, чтобы работать и обсуждать. Это площадка интеграции плюрализма.