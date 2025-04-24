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Белорусский хоккеист Артем Левшунов ярко дебютировал в Кубке Колдера

24 апреля 2025 14:32
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Белорусский защитник Артем Левшунов ярко дебютировал в Кубке Колдера – это плей-офф АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно гол нашего хоккеиста принес победу «Рокфорду» над «Чикаго» в первом матче серии. По истечении основного времени была ничья. В овертайме Левшунов нанес мощный кистевой бросок от синей линии. Совладать с шайбой голкипер не смог. В итоге победа «Рокфорда» со счетом 2:1. Белорус действовал во второй паре, дважды угрожал воротам соперника и завершил встречу с нулевым показателем полезности. Впоследствии Левшунова признали второй звездой матча. Набранный балл стал для нашего защитника дебютным в нынешнем розыгрыше.

# Хоккей

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