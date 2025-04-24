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Социальные работники Бельгии вышли на акцию протеста против политики своих властей

24 апреля 2025 13:48
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Недовольны политикой своих властей и жители Бельгии. В Брюсселе на призыв профсоюзов откликнулись тысячи социальных работников. Они прошли по главным городским улицам, протестуя против проводимой реформы, которую считают жестокой и несправедливой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальные работники Бельгии вышли на акцию протеста против политики своих властей-2

Власти, помимо всего прочего, предлагают выплачивать пособия по безработице только в течение двух лет. По мнению протестующих, такие методы не решают проблему отсутствия работы, а только порождают нищету. Демонстранты опасаются, что в связи с этим социальные центры столкнутся с нагрузкой, на которую не рассчитаны. Так как многократно вырастет число безработных, которые будут к ним обращаться за помощью.

# Акции протеста

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