Социальные работники Бельгии вышли на акцию протеста против политики своих властей

Недовольны политикой своих властей и жители Бельгии. В Брюсселе на призыв профсоюзов откликнулись тысячи социальных работников. Они прошли по главным городским улицам, протестуя против проводимой реформы, которую считают жестокой и несправедливой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти, помимо всего прочего, предлагают выплачивать пособия по безработице только в течение двух лет. По мнению протестующих, такие методы не решают проблему отсутствия работы, а только порождают нищету. Демонстранты опасаются, что в связи с этим социальные центры столкнутся с нагрузкой, на которую не рассчитаны. Так как многократно вырастет число безработных, которые будут к ним обращаться за помощью.