12 штатов США подали в суд на Дональда Трампа

США активно сопротивляются действиям президента Дональда Трампа. 12 штатов подали в суд на главу Белого дома, требуя прекратить его тарифную политику, поскольку она не только безрассудна, но и привела к хаосу в американской экономике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В иске говорится, что решение Трампа ввести торговые ограничения были продиктованы личными капризами и выходит за рамки его обязанностей. Очевидно, что такие действия президента приведут к росту инфляции, безработицы и падению уровня жизни. В иске содержится просьба к суду объявить тарифы незаконными и запретить государственным учреждениям применять их. По закону только Конгресс имеет право вводить тарифы, а Дональд Трамп своим решением нарушил конституционный порядок.