Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы

В Беларуси почти завершили сев ранних зерновых и зернобобовых без учета кукурузы, гречихи и проса. Для таких результатов есть все – рабочие, техника, семена и удобрения. В Минской области на финише уже и сев сахарной свеклы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Смирнов следует своему девизу «Движение – это жизнь». 26 лет назад россиянин переехал в Беларусь. Случайно попал в Несвижский район. Пополнил ряды механизаторов. Получает удовольствие от работы на земле. И уже разбирается во всех этапах посевной кампании. Сейчас занят на кукурузе. Фронт работы на день – 70 гектаров.

Под царицу полей в хозяйстве отвели свыше 1 300 гектаров. Урожайная культура. При грамотном подходе позволяет создать качественную кормовую базу. В хозяйстве успешно занимаются животноводством. Растет количество поголовья. Активно модернизируют молочно-товарные комплексы.