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Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы

24 апреля 2025 13:55
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В Беларуси почти завершили сев ранних зерновых и зернобобовых без учета кукурузы, гречихи и проса. Для таких результатов есть все – рабочие, техника, семена и удобрения. В Минской области на финише уже и сев сахарной свеклы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Репортаж с полей Несвижского района от Екатерины Ковальчук.

Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы-2

Дмитрий Смирнов следует своему девизу «Движение – это жизнь». 26 лет назад россиянин переехал в Беларусь. Случайно попал в Несвижский район. Пополнил ряды механизаторов. Получает удовольствие от работы на земле. И уже разбирается во всех этапах посевной кампании. Сейчас занят на кукурузе. Фронт работы на день – 70 гектаров.

Под царицу полей в хозяйстве отвели свыше 1 300 гектаров. Урожайная культура. При грамотном подходе позволяет создать качественную кормовую базу. В хозяйстве успешно занимаются животноводством. Растет количество поголовья. Активно модернизируют молочно-товарные комплексы.

Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы-4

Виктор Худницкий, директор сельхозпредприятия «Новая жизнь»:
На сегодняшний день у нас поголовье: 6 200 крупнорогатого скота и 3 200 свиней. Кукурузу на силос, потому что крупнорогатый скот, надо кормить. В прошлом году мы приобрели новый кормоуборочный комбайн и кукурузные сеялки, скажем так, в позапрошлом году. Техникой мы обеспечены на 100 %.

Кукуруза, яровой ячмень, рапс, свекла и однолетние растения. Все сельхозугодья занимают более 2 тысяч гектаров.

Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы-6

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Хозяйство «Новая жизнь» одни из первых в Несвижском районе завершили сев сахарной свеклы. Аграрии справились за неделю. Семена легли на площади 380 гектаров.

Подробности в видео.

# Посевная кампания # Екатерина Ковальчук

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