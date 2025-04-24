В Совмине обсудили концепцию Программы социально-экономического развития на пятилетку

Увеличить ВВП страны за предстоящую пятилетку на 16 %. Такая амбициозная цель отражена в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее обсуждали 24 апреля на заседании Президиума Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ был подготовлен в соответствии с предвыборной программой главы государства. В нем отражены поручения, данные при назначении нового состава правительства, и тезисы, озвученные Александром Лукашенко в инаугурационной речи. Главными ориентирами будут рост благосостояния граждан и обеспечение стабильности в обществе. Среди основных приоритетов на пятилетку – наращивание объемов строительства арендного жилья, совершенствование инфраструктуры регионов, цифровизация и развитие туризма. К слову, программа впервые в истории Беларуси будет обеспечена ресурсной поддержкой экономики.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Нам такое поручение Президент давал при назначении экономического блока: не переписывать и не ложить в новую пятилетку то, что переходит со старых, а сделать документ обновленным, совершенно новый образ. Поэтому мы подошли таким образом, что в пятилетке выделили основные направления, мы собрали в кулак те блоки, которые будут работать на основные вызовы.

В основу новой программы также легли пожелания граждан. По поручению премьер-министра было проведено масштабное социологическое исследование. В течение месяца эксперты опросили более 30 тысяч человек и выявили сферы, волнующие белорусов сильнее остальных. Их развитию будет уделено особое внимание.