В Минской области проживают 114 ветеранов

Ветераны Минской области и приравненные к ним лица к 9 Мая получат выплаты на 1,5 миллиона рублей. В центральном регионе проживают 114 ветеранов, а всего вместе с лицами, пострадавшими от последствий Великой Отечественной – 774 человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С особым трепетом вспоминает страшные годы войны жительница Несвижа Лариса Василькевич. В концлагерь «Озаричи» попала малюткой вместе с мамой. Фашисты издевались, избивали палками, плетьми, дубинами. Когда бросали в толпу хлеб, стреляли в тех, кто успел схватить буханку. Кроме того, мирное население заражали сыпным тифом. Люди умирали семьями. Но Лариса Василькевич выжила.

Лариса Василькевич: Слышим самолеты, но еще не видели, чьи там самолеты. И мы все кучкуемся, уже вот помирать будем. Самолеты, немцы будут стрелять. А это наши. И освободили таким образом. Приехали, а за это время и дом сгорел. Приехали в никуда.

Татьяна Толстик, начальник управления по труду, занятости и социальной защиты Несвижского раийсполкома:

Несвижский район, как и другие регионы нашей страны, готовится поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войны с юбилейной датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Музыкальные подарки для ветеранов готовят учреждения культуры нашего района. В торжественной обстановке будет проведено вручение юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Сегодня все ветераны и лица, пострадавшие от последствий Великой Отечественной под особой заботой. Им оказывается помощь. Выполняются заявки. В основном просьбы касаются благоустройства территории, ремонта печного отопления, наведения порядка в жилых помещениях.