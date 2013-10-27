Чем запомнился саммит СНГ в Минске главам государств Содружества, а также белорусским и зарубежным журналистам?

Новости Беларуси. Главным политическим событием недели стали переговоры на высшем уровне в Минске. В новом здании дворца Независимости прошел Высший Евразийский экономический совет, а также саммит СНГ.

Минск в который раз оправдал свой имидж интеграционного центра. Достаточно сенсационной для журналистов стала озвученная информация о возможном присоединении к таможенной тройке Индии и Турции. Кроме этого, появилась договоренность, что уже в мае подпишут договор о создании Евразийского экономического союза.

Принимать саммит глав государств СНГ для Беларуси не в новинку. В прошлый раз такой форум проходил в Минске в 2006 году. В только что построенной Национальной библиотеке. Для нее это было своеобразным «боевым крещением».

Теперь главная белорусская сокровищница знаний красуется на одном из барельефов в еще более современном и поражающим своей красотой и величием Дворце Независимости. Теперь уже здесь – саммит топ-персон постсоветского пространства. Два дня непрерывной работы в форматах от двустороннего до переговоров с участием всех 11 делегаций.

Мероприятия принимает новый Дворец Независимости. Здание специально было построено для проведения форумов подобного масштаба. И это только один из объектов целого комплекса, посвященного суверенитету нашей страны. И доказательства тому буквально на каждом шагу.

Таких объектов в Беларуси еще не строили. Фасад выполнен в духе постмодернизма. В него ритмично вписались традиционные для нашей страны орнаменты, напоминающие знаменитые «слуцкие пояса». Только выполнены они из шлифованной стали, что придает такому историческому убранству современный облик.

Дворец построили всего за 29 месяцев, вдвое быстрее нормативного срока. И практически все здесь – от мебели и люстр до инженерных конструкций – выполнено из отечественных материалов. Разработкой проекта и возведением занимались тоже белорусские компании.

Первыми, кто оценил шикарную новостройку стали, конечно, журналисты. Не скупились на эпитеты даже завсегдатаи масштабных саммитов.

Ярослав Красиенко, корреспондент телеканала КТК (Казахстан):

Отсюда вышел, на некоторое расстояние отошел, я прям повернулся, минут 5 вот стоял, вот смотрел, потому что, действительно, очень красиво, очень впечатляет. Есть на что посмотреть. И здорово, что в городе у вас появился такой объект, где, наверное, теперь не только это будет мероприятие, подобные форумы будут проходить.

Новое здание гармонично вписалось в ансамбль с обновленным выставочным центром и площадью Государственного флага. На этот своеобразный столичный маяк и брали ориентир кортежи официальных лиц.

Первым во Дворец Независимости прибыл лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Чуть позже – российский Президент Владимир Путин.

Формат таможенной «тройки» по сути открыл двухдневный марафон большой политики в Минске. В центре внимания – заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это главный инструмент управления в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Какое будущее ждет огромный регион и рынок в 170 млн человек – первые срочные новости с пометкой «Минск» «разлетелись» около трех часов дня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, в нашем понимании развитие интеграции должно представлять движение вперед в устранении любых барьеров на пути всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. К сожалению, сегодня, несмотря на проведенную нами работу, количество изъятий и ограничений не уменьшилось. По некоторым направлениям даже возросло.

Во-вторых, мы не можем продуктивно двигаться дальше, не выполнив наши предыдущие договоренности, не достигнув тех прагматичных или, если хотите, практических целей интеграции, о которых мы неоднократно все заявляли.

В-третьих, уверен, что не стоит опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень. Суверенитет – не икона. Все имеет свою цену. Если мы хотим жить лучше, то чем-то надо поступиться, жертвовать. Главное – это благополучие людей.

Главная тема разговора – подготовка к созданию Евразийского экономического союза. К 2015 году между странами не должно остаться таможенных барьеров. Нурсултан Назарбаев рассказал, какие препятствия больше всего волнуют Казахстан.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Так, при заключении соответствующих заключений ЕЭП был уже предусмотрен особый режим, связанный с энергосистемой России по сравнению с Казахстаном. В результате отсутствует свободный доступ потребителям, поставщикам электроэнергии. Казахстан не может транзитом через территорию России подавать электроэнергию в Беларусь и так далее.

В противовес – выступление Путина о явных плюсах таможенной «тройки», которая с каждым годом все активнее торгует с внешним миром и постепенно превратилась в привлекательную для него организацию. Заявление Армении о вступлении в интеграционную структуру – отдельный пункт повестки дня. Отчасти сенсационно прозвучали новости об интересе к союзу со стороны Турции и Индии.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Только что у нас в гостях был наш большой друг – премьер-министр Индии. Он просил меня поставить вопрос на нашей сегодняшней встрече о том, что Индия хотела бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с Таможенным союзом.

Подтверждает это заявление и большой интерес иностранной прессы. Елена, например, выдает новости как раз для такого дальнего зарубежья.

Елена Гимон, корреспондент «Russia Today»:

Наш репортаж будут смотреть в арабских странах, поэтому и на арабском Востоке и вообще шире на Востоке интересуются, так сказать, расширением сотрудничества со странами СНГ.

Если смотреть объективно, из всех выгод «тройки» меньше всего очков набирает Казахстан. Хотя бы потому, что либеральный таможенный режим принес в страну больше импорта, чем в Беларусь и Россию.

Журналисты подметили, что именно от Назарбаева звучало больше всего критики в адрес действующего Таможенного кодекса. А самые «матерые» вспоминали, как именно Президент Казахстана еще в 2006 одним из первых наряду с белорусским лидером заговорил о создании Евразийского союза.

К общению глав трех государств присоединились Украина, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Все эти страны проявляют интерес к Таможенному союзу. Речь зашла о расширении интеграции. Итог – подписание пакета документов и готовность уже в мае заключить договор о создании Евразийского экономического союза.

За это время надо решить вопрос с изъятиями. В том, что барьеры на пути свободного обмена товарами, услугами, капиталом, технологиями и рабочей силой уберут, главы государств таможенной «тройки» заверили на пресс-конференции.

Владимир Путин:

Мы понимаем, что для наших партнеров важно исключить вот эти изъятие, связанные с нефтепродуктами, с нефтью и так далее. Мы готовы. Для нас это потеря бюджета, но мы готовы это сделать.

Александр Лукашенко:

Мы готовы работать сегодня без изъятий и ограничений. Да, это конкуренция, да, это усиление конкуренции в отдельных секторах. Но если мы от своих партнеров требуем и просим, чтобы этих изъятий не было, то мы должны делать соответствующие шаги. Мы слово в слово подтвердили свою позицию.

Напряженный для политиков день закончился затемно. Только переговоры в узком формате продолжались вдвое дольше запланированного времени.

Андрей Колесников, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»:

Все длилось до глубокой ночи, и недоговорили. Хотя о многом договорились. Есть реальные проблемы, которые надо обсуждать. А значит, есть реальный Таможенный союз. Если бы не было вот такого очевидного содержания, очевидных проблем, противоречий, которые надо решать на уровне глав государств, то ясно, что и самой этой организации по сути не существует.

Первый день большой политики в Минске завершился двусторонней встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тет-а-тет президенты подвели своеобразный итог.

Александр Лукашенко:

Это был удачный день. Нам удалось не просто обсудить массу вопросов, но, наверное, нам еще предстоит осмыслить тот большой шаг, я не скажу там прорыв, но большой шаг, который мы сделали в результате нашей сегодняшней работы, нашего общения. Все-таки мы по всем принципиальным вопросам формирования нашего союза и, самое главное, подготовки основного договора Евразийского экономического союза значительно продвинулись и определили его контуры.

Второй день получился менее щедрым на громкие новости, но куда более торжественным. Восемь президентов и два представителя высшей власти по очереди приезжали во Дворец Независимости. Ковровые дорожки, рота почетного караула, встречает лично Александр Лукашенко.

Топ-персоны по регламенту появлялись в алфавитном порядке. Исключением стал Владимир Путин, который прибыл последним. К слову, журналисты уже давно подметили, что для российского лидера стало отчасти свойственным немного задерживаться.

Далее совместное фотографирование. Протокольная церемония, во время которой каждый из лидеров должен находиться у флага своей страны. Исламу Каримову коллеги быстро помогли найти свое место возле полотнища Узбекистана.

Оценили гости и Дворец Независимости. В том, что официальный Минск примет саммит «на отлично», никто не сомневался. Все продумано до мелочей. В одном из залов даже стаканы для воды у глав государств оказались именными. Владимир Путин с интересом рассматривал свою посуду перед выступлением – подметили журналисты, попавшие на заседание.

По существу же, главным вопросом, который волновал всех, была позиция Украины, которая собирается ассоциироваться с Европейским союзом и в то же время прекрасно понимает, что без сотрудничества со странами СНГ будущего у страны нет. Накануне масла в огонь подлил российский Президент, четко ответив на вопрос журналиста во время пресс-конференции.

Журналист:

Скажите, пожалуйста, прямо: вот после подписания этого соглашения по ассоциации, возможно ли присоединение Украины к странам таможенной «тройки»? И если нет, то почему?

Владимир Путин:

Нет, невозможно. Невозможно это, потому что в рамках этой ассоциации предполагается создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Мы считаем, что такое раскрытие рынка для нас очень опасно и неприемлемо на сегодняшнем этапе развития нашей экономики.

Виктор Янукович объяснил свою позицию. Ведь, вдобавок ко всему, в будущем году именно Украина председательствует в Содружестве. Президент заверил, что компромисс между двумя интеграциями все же будет найден.

Виктор Янукович, Президент Украины:

Развитие отношений Украины с Европейским союзом также никоим образом не будет препятствовать эффективному взаимодействию со странами-учатницами зоны свободной торговли в рамках СНГ и Таможенного союза, поскольку торгово-экономическое сотрудничество в этих форматах отвечает общепринятым нормам ВТО. Мы категорически против создания искусственных барьеров в торговле. Я думаю, что мы найдем там компромиссы и мы откроем новые возможности продвижения наших товаров на наши совместные рынки.

Ну, а началось заседание в узком составе с приятного. Александр Лукашенко от всех присутствующих поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на недавних президентских выборах.

Александр Лукашенко:

Ну, вчера «сбросились», Владимир Владимирович предложил. Цветы купили по утру свежие.

Важнейшая тема – будущее Содружества. Темп роста экономик СНГ за прошлый год превысил среднемировой показатель. Но вот товарооборот между странами Содружества немного снизился. Президент Беларуси предложил активнее использовать возможности интеграционных объединений. Свои позиции высказали руководители всех делегаций.

Ислам Каримов, Президент Республики Узбекистан:

Содружество предоставляет широкую возможность для выработки взаимоприемлемых подходов, скоординированных практических мер, направленных на своевременное адекватное реагирование, на вызовы и угрозы устойчивому развитию стабильности и безопасности государств-участников, решение тех споров и разногласий, которые возникают, в конечном итоге, если сказать очень коротко, для развития взаимного общения граждан на постсоветском пространстве.

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан:

Хотел бы отметить значение и важность работы, проделанной Республикой Беларусь в год своего председательства в Содружестве. Это важно еще и потому, что современные хозяйственные связи находятся в процессе своего ускоренного развития. В этом смысле активная реализация концепции председательства, предложенная Республикой Беларусь, стала фактором укрепления сотрудничества в нашей организации и повышения ее авторитета.

Минск уже традиционно – центр интеграционных процессов. Важнейшая площадка для обмена мнениями стран СНГ – самом широком формате работы на постсоветском пространстве.

Год председательства Беларуси прошел под девизом «Интеграция во благо человека». Было реализовано около 70 проектов. А за один день саммита принято без малого полтора десятка документов – от экономики до сферы безопасности. Так, утвердили программы по борьбе с преступностью, торговлей людьми, наркобизнесом, терроризмом.

Также решено присвоить статус культурных столиц СНГ в следующем году казахстанскому Алматы и кыргызскому городу Ош.

Александр Лукашенко:

В последнее время очень многие говорят, что вокруг Содружества Независимых Государств, республик бывшего Советского Союза, возникло много центров силы, которые так или иначе притягивают наши государства. Это действительно так. Но вы знаете, тем, кто сегодня заявляет о том, что в связи с появлением новых интеграционных образований, этих центров силы Содружество чуть ли не изжило себя, хотел бы сказать следующее. Да, мы будем сотрудничать с этими центрами силы. Мы не отказываемся от сотрудничества с Китайской Народной Республикой, особенно государством, к которому ближе географически наше государство – Центральной Азией, таким центром силы мощным, как Европейский Союз, с ним тоже республики бывшего Союза сотрудничают. Мы ищем нормальные пути взаимодействия. Но то, что объединяет нас, наверное, вряд ли когда-то объединит эти центры силы с нами. Мы не только говорим, образно говоря, на одном языке, мы, видимо, одинаково думаем. И это великое достижение нас и наших народов. Это говорит за то, что мы ни в коем случае не должны потерять эту великую площадку для диалога, имя которой Содружество Независимых Государств.

Провести такой форум на самом высоком уровне для Беларуси – дело чести. По еще одному нюансу можно подметить, что это, несомненно, получилось. Слов благодарности от каждого из участников саммита звучало не по-протокольному много.

Владимир Путин:

Особые слова благодарности нашим хозяевам за организацию этой встречи и работы. И, конечно, нам очень было приятно работать в таких приспособленных для работы подобного рода и уровня интерьерах и помещениях.

Виктор Янукович:

Я хочу, прежде всего, поблагодарить уважаемого Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко за прекрасную организацию и проведение на высоком уровне сегодняшнего заседания. Я думаю, что это один из примеров для нас всех для подражания.

Финалом встречи стала новая традиция: у Дворца Независимости заложили аллею почетных гостей. Здесь и цветочные композиции, и многоструйные фонтаны. Сажать деревья лидерам стран Содружества помогали молодые белорусы в национальных костюмах государств СНГ. И здесь каждое движение – в фокусе десятков телекамер.

В эти дни Минск стал основным ньюсмейкером для печатных изданий, информационных лент, теле- и радиоэфиров множества стран. Три сотни репортеров не только передавали «горячие» новостные заявления с полей саммита, но и сами в кулуарах делились впечатлениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александра Прокопенко, журналист (Россия):

Я и российская делегация, с которой мы были, получили колоссальное удовольствие от нахождения здесь, и нам кажется, что все прошло отлично.

Дарка Олифер, корреспондент телеканала ICTV (Украина):

Мы очень приятно удивлены. Это искренне, абсолютно искренне. Потому что, во-первых, если мы говорим об организации, организовано, действительно, на очень хорошем уровне. Мы очень ездим, мы имеем с чем сравнить. И на самом деле, начиная от того, как люди перемещались внутри Дворца, как была возможность организована доступа к каким-то спикерам, к людям, с которыми можно было меняться какой-то информацией, на самом деле очень здорово.