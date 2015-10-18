В Казахстане состоялось заседание Совета глав государств СНГ и ЕАЭС – итоги

Новости Беларуси. Начнем выпуск с новостей, которые приходят сегодня, 16 ноября, из поселка Бурабай Акмолинской области Казахстана. Здесь состоялись сразу два крупных саммита — заседания глав государств СНГ и Евразийского экономического Совета. На встречу, которая прошла в центре мирового туризма, местечке с уникальной флорой и фауной, приехали восемь глав государств. В их числе и Александр Лукашенко. Вопросов для обсуждения оказалось немало, ряд из них лидеры обсудили в формате двухсторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ подробнее.

Интеграция на просторах постсоветского пространства продолжается. Множество объединений, разные форматы и набор участников, но цель общая –повысить качество жизни во всех государствах. Площадка СНГ — самая глобальная. Она объединяет 11 стран, чьи лидеры на этот раз собрались в Казахстане. Рукопожатия и протокольное фото предварили работу саммита этим утром.

До начала большого разговора Нурсултан Назарбаев на правах хозяина форума от имени глав государств СНГ поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Будет правильно, если мы перед началом заседания совместно поздравим нашего коллегу и друга Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелаем ему крепкого здоровья и успехов на этом ответственном посту. Уверен, что Беларусь под вашим руководством будет дальше способствовать укреплению наших интеграционных процессов по всем направлениям.

В свою очередь, президент Беларуси отметил, что эта политическая кампания прошла по стандартам ООН, ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам главы государства, было очень важно, как проголосуют белорусы при таком сильном влиянии извне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да, мы пытались восстановить наши отношения с Европейским союзом, нашим одним из основных партнеров экономических, торгово-экономических, я это не скрывал. Мы сделали все, что от нас потребовали, попросили наши партнеры. В конце, после выборов, был поставлен вопрос: что дальше? Что дальше, вы знаете. Пришлось признать, что в Беларуси выборы прошли, как здесь президент России сказал, в соответствии даже с теми стандартами, которых у нас нет, но которые от нас требуют постоянно и в Организации Объеденных Наций, и ОБСЕ, и ПАСЕ, и прочих структур. В этой связи хотел бы отметить роль Содружества Независимых Государств. Вот это тот вопрос, где СНГ во всех постсоветских республиках, членах СНГ, играет реальную практическую роль. И после того, когда в данном случае Сергей Николаевич Лебедев выходит и дает заключение от всех представителей наших стран, уже сложновато и западным государствам формулировать свои заранее подготовленные повестки. Хотелось бы, чтобы по другим вопросам СНГ играло более существенную роль. СНГ, действительно, как площадка переговорная, насколько мы способны что-то здесь обсуждать и решать, очень важна. Разрушать ее ни в коем случае нельзя. Вот посмотрите на позицию Украины. Грузия вышла в свое время из состава СНГ, и потом у меня было много разговоров с президентом тогдашним Грузии, и он уже понимал, что СНГ не вредило Грузии. Но выйти – вышли, а вернуться уже сложнее. Точно так же и с Украиной.

На повестке дня саммита СНГ 17 вопросов. Основные темы — 70-летие создания ООН и 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Но работа в расширенном составе — вместе с экспертами — началась с торжественного события – вручения Нурсултану Назарбаеву государственной награды Республики Беларусь – ордена Дружбы народов.

Укрепление центральной роли ООН в обеспечении мира, противодействие новым вызовам и угрозам, борьба с международным терроризмом. Лидеры СНГ подписали ряд документов и таким образом скоординировали свои действия по главным направлениям развития Содружества. Отдельно было принято обращение в связи с 30-й годовщиной чернобыльской аварии. Перед президентами выступил глава МЧС Беларуси, страны, которая больше других пострадала от крупнейшей техногенной катастрофы 20 века.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Подобные документы очень важны, поскольку формулируют и констатируют текущее состояние проблемы, задают актуальное направление дальнейшего развития в данной сфере, являются базой для принятия новых шагов в направлении преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Именно поэтому вносится предложение одобрить совместное обращение лидеров государств СНГ в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС народам Содружества и мировым сообществом.

В этот день многие участники саммита воспользовались и возможностью пообщаться тет-а-тет. Состоялась и встреча президентов Беларуси и России. Оба лидера подчеркнули, что между странами продолжат эффективное развитие отношений. Главным образом, на базе Союзного государства.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Позвольте еще раз уже лично и в таком узком составе поздравить вас с результатами выборов. Уверен, что в ходе предстоящего президентского срока у нас будет такая же эффективная совместная работа в двустороннем плане по совершенствованию механизма Союзного государства, по экономике, согласованию наших позиций на международной арене, социальной сфере. Хочу вас поблагодарить за все, что было сделано по этим направлениям в предыдущие годы. Много задач перед нами стояло. Прежде всего, конечно, сейчас наиболее остро стоят вопросы экономического взаимодействия. Рад возможности поговорить с вами и в рамках сегодняшних мероприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас совпадают точки зрения по всем этим вопросам, в том числе и по Содружеству Независимых Государств. Мы с вами однозначно заявили, что нам нужна такая площадка для сотрудничества. И договорились, в принципе, и все президенты о том, что мы ее приспособить должны к реалиям сегодняшнего дня. Мы бы могли определить те вопросы, которые мы с вами в белорусско-российских отношениях в рамках Союзного государства должны выработать и обсудить, то есть повестку дня, и определиться: или в рамках Высшего госсовета, или же я мог бы приехать в Москву и мы с вами бы сели и где-то полдня и окончательно приняли решение по тем вопросам, по которым назрели эти решения. Я хотел бы прежде всего эту часть вопроса с вами обсудить.

Высший Евразийский экономический совет начал свою работу после полудня.

Разговор в этом формате – об основных направлениях международной деятельности, экономического развития. Актуальные вопросы о порядке принятия в ЕАЭС новых членов и начале переговоров с Израилем о заключении соглашения о зоне свободной торговли. Тему военного и приграничного сотрудничества еще до начала форума эксперты выделяли как одну из основных.

Также стало известно, что с 1 февраля будущего года Армения будет председательствовать в Евразийской экономической комиссии. Проработана и стратегия поддержки новых членов ЕАЭС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень много, я это специально хочу подчеркнуть как председатель, обсуждали по требованию президента Кыргызстана вопросы, связанные с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, эффективности вступления, и договорились о том, по предложению президента Российской Федерации, была поддержана эта позиция и президентом Казахстана, что они серьезнейшим образом поработают на границе с Кыргызстаном и сделают максимум того, чтобы народ Кыргызстана почувствовал, куда он вступил и какую пользу имеет этот народ от нашего Евразийского экономического союза. И пусть президента Кыргызстана никто не критикует, он занял приличную позицию. Уверен, что здесь сдвиги будут очень солидные в пользу Кыргызской Республики, в том числе по поставкам на общий наш рынок и мясной продукции, и других товаров, которые существуют в Кыргызстане. В ближайшее время, я думаю, до Нового года, эти вопросы будут продвинуты. Не просто изучены, а продвинуты, и Кыргызстан не пожалеет, что он вступил в наш Единый экономический союз.

Пакет из 15 документов – на столе у каждого из лидеров. Страны определились и с новой торговой стратегией. Обязательства Казахстана по вступлению в ВТО теперь согласованы с нормами ЕАЭС и не нанесут никакого ущерба государствам – партнерам по союзу. В общем, вопросов, требующих решения в рамках этой молодой интеграции хватает. А очередной раунд сверки часов состоится в Москве, где в декабре пройдет следующее заседание Высшего евразийского экономического совета.