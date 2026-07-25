Министр образования Индии подал в отставку на фоне массовых студенческих протестов, охвативших страну после утечки заданий вступительного экзамена в медицинские вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отставка стала первой крупной уступкой правительства премьер-министра после недель общенациональных демонстраций, сидячих забастовок и голодовок.

Массовые протесты вспыхнули после выявленных 3 мая нарушений при проведении экзамена, который сдавали свыше 2 миллионов молодых людей. 20 июля тысячи демонстрантов направились к зданию парламента в Нью-Дели, требуя отставки министра образования. Полиция применила силу для разгона, используя дубинки и слезоточивый газ. Власти временно отключили мобильный интернет и закрыли 16 станций метро в центре. Акции распространились на крупные города. По имеющимся данным, в разных штатах Индии были задействованы свыше 100 тысяч правоохранителей. Работа парламента также была парализована. Оппозиционные депутаты срывали заседания. Под давлением протестующих премьер-министр Моди пообещал создать специальные суды для ускоренного рассмотрения дел об утечках на экзаменах, а также поручил правительству подготовить законопроект о реформе экзаменационной системы.