Переговоры Президентов в Минске прошли удачно для Беларуси. Евразийский экономический союз будут строить

Здравствуйте! Это «Картина мира» с Юрием Козиятко и.. «С Новым годом!» хочется добавить. Дело в том, что еще и так, «С Новым годом!», расшифровывается в шутку СНГ. В прошлой программе мы вспоминали разные интерпретации этой аббревиатуры. На самом деле, саммит Содружества Независимых Государств в Беларуси был нешуточным. Прошел достойно. И Минск подтвердил не только статус столицы СНГ, но и имидж серьезного и критичного интегратора. Неожиданные высказывания на минской почве растут, как нигде хорошо.

Почему еще вспомнилось «С Новым годом!» в связи с саммитом СНГ? Да потому, что вы, наверное, заметили, как красив был в эти дни вечерний Минск! Световая иллюминация не хуже рождественской, и даже телевышка наша сияла как елка! Столица Беларуси принимала Президентов стран Содружества.

Не приехал, правда, Туркменбаши. Почему, вы поймете по ходу программы – конфликтной подоплеки тут нет, чего не скажешь об отсутствии на саммите Президента Киргизии. Видимо, два лидера Кыргызстана в одной Беларуси – это слишком много. И, думаю, не намерен, был Александр Григорьевич Лукашенко вести переговоры о выдаче Бакиева.

А вот судьбу арестованного Баумгартнера (директора «Уралкалия») Президент Лукашенко, судя по всему, обсудил с Путиным во время личной встречи в четверг поздно вечером.

Но гораздо больший резонанс вызвало заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главная «тройка» – Лукашенко, Путин и Назарбаев – предварила в четверг все последующие интеграционные встречи. Не только предварила, но и затмила! По количеству цитат. Главный позитивный итог в том, что Беларусь, Казахстан и Россия подтвердили намерение строить второй ЕС – Евразийский экономический союз.

Но без критики, дружеской и не очень (местами) не обошлось. В узком кругу правду-матку рубил Президент Назарбаев. Упреки адресованы России, поэтому, как дуайен (т.е. старейшина) президентского сообщества СНГ, Назарбаев взял на себя эту миссию. Да и негоже как-то Беларуси в роли хозяина саммита щелкать по носу великих гостей.

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Именно в Минске в 2009 году, тоже осенью, были приняты Таможенный кодекс и единый таможенный тариф. Это и дало старт для функционирования Таможенного союза. Теперь пришла пора обсудить следующую ступень интеграции – Евразийский экономический союз. Для его запуска необходим Договор. Этот документ и стал главной темой разговора на нынешней встрече президентов «тройки».

К маю 2014 года договор должен быть составлен и за несколько месяцев ратифицирован. Иначе появление ЕЭС придется откладывать. Дискуссия прошла острая, как признали сами президенты. Нурсултан Назарбаев, в частности, подробно изложил все недостатки Таможенного союза, которые не следует переносить в Союз Евразийский. Например, Казахстан не устраивает, что энергосистема России остается закрытой. В результате подавать электроэнергию транзитом в Беларусь Казахстан сейчас не может. И такой пример барьеров не единичный.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Сохраняются трудности в доступе казахстанской продукции на рынки между нами, которые используют нетарифные технические барьеры, завышенные санитарные, фитосанитарные меры по сертификации, лицензированию, квотированию, требованиям. Так и идут отдельным товаром, не могут пройти. То есть, например, мясопродукты или молоко из Беларуси. Иногда создаются заведомо непроходимые условия, так как требуются нормы, отсутствующие в санитарных сертификатах наших стран. Так, отмечается снижение поставок белорусских товаров на рынок России. Так же, как и наше мясо. То же самое.

В работе комиссии наблюдается явная политизация работы, распыление средств, усилий на углубление интеграционных процессов. Независимо от наличия нерешенных вопросов и задач. То есть мы уже приняли решение, президенты приняли решение в мае этого года. Мы договорились в нашем основном договоре Таможенного союза, по ЕЭП. Эти вопросы еще не выполнены, как я уже сказал, а ставятся плюсы. ЕЭП – плюс. Какой плюс? Давайте сделаем то, что мы договорились, потом пойдет плюс, два плюса. Это видно будет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По тем спорным вопросам, которые у нас, безусловно, имеются, надо не хватать друг друга за грудь и тормошить друг друга, а поручить специалистам, Правительствам в сжатые сроки, чтобы не нарушать наших договоренностей по дальнейшему движению вперед, выработать приемлемое решение, возможно, на основе компромиссов.

Кстати, Александр Лукашенко, еще накануне встречи «тройки», общаясь с именитыми журналистами СНГ, высказал и свои претензии к Евразийской экономической комиссии, которая должна являться главным инструментом управления Таможенным союзом.

Александр Лукашенко:

В этой комиссии тысяча с лишним, по-моему, человек. Туда, во-первых, должны прийти руководители, нацеленные в будущее, желающие работать. И «отстойником» комиссия быть не должна. Это касается и нас, в большей степени - россиян и казахов. Там должны быть перспективные ребята, если мы видим этот союз, вкупе с опытными, но которые хотят работать. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я лично не удовлетворен этой работой. Все как-то так, нет чего-то такого настоящего прорывного, нет таких предложений.

Более двух часов главы государств «тройки» вели разговор за закрытыми дверями. Владимир Путин, как было заметно, старался в противовес критике Таможенного союза описать и позитивные стороны такой интеграции. Например, российский президент заявил, что товарооборот Таможенного союза с внешними рынками постоянно растет и в 2013 году уже превысил отметку в 600 миллиардов долларов. Кроме того, Владимир Путин пообещал убрать барьеры, о которых так много говорят.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы понимаем, что для наших партнеров важно исключить вот эти изъятие, связанные с нефтепродуктами, с нефтью и так далее. Мы готовы. Для нас это потеря бюджета, но мы готовы это сделать.

Александр Лукашенко:

Мы готовы работать сегодня без изъятия и ограничений. Да, это конкуренция, да, это усиление конкуренции в отдельных секторах. Но если мы от своих партнеров требуем и просим, чтобы этих изъятий не было, то мы должны делать соответствующие шаги.

Как потом сообщил прессе первый вице-премьер России Игорь Шувалов, некоторые ограничения в торговле все-таки останутся и после запуска Евразийского экономического союза. Однако в Договоре «тройки» будет четко указано, когда переходный период все-таки закончится и все барьеры наконец-то исчезнут.

Поздно вечером того же дня Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. Судя по тональности этого разговора, переговоры в тот день были сложными, но результативными.

Александр Лукашенко:

Это был удачный день. Нам удалось не просто обсудить массу вопросов, но, наверное, нам еще предстоит осмыслить тот большой шаг, я не скажу прорыв, но большой шаг, который мы сделали в результате нашей сегодняшней работы, нашего общения. Все-таки мы по всем принципиальным вопросам формирования нашего союза и, самое главное, подготовки основного договора Евразийского экономического союза значительно продвинулись и определили его контуры.

Владимир Путин:

Согласен с Вашей оценкой по поводу результатов нашей сегодняшней работы. Я Вам очень благодарен за то, что Вы как председатель смогли интеллигентно разрулить все эти компромиссные развязки и мы смогли в результате выйти на общее согласованное и приемлемое решение практически по всем вопросам.

В следующий раз «тройка» соберется совсем скоро – уже в Москве, в декабре 2013 года.