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25 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

25 мая 2023 07:05
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Беларусь выступает за совмещение интеграционных усилий в формате ЕАЭС – ШОС – БРИКС. Об этом 24 мая заявил Александр Лукашенко во время пленарного заседания II Евразийского форума, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

25 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета-1

Критически важными направлениями для укрепления ЕАЭС являются технологическая независимость, энергетическая и информационная безопасность, по-прежнему остро стоит вопрос продовольствия. Эти и другие темы 25 мая главы стран-участниц обсудят на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.  

Лукашенко в Москве: надо преодолеть этот национальный эгоизм, научиться идти на компромиссы – подробности.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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