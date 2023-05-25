25 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

Беларусь выступает за совмещение интеграционных усилий в формате ЕАЭС – ШОС – БРИКС. Об этом 24 мая заявил Александр Лукашенко во время пленарного заседания II Евразийского форума, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Критически важными направлениями для укрепления ЕАЭС являются технологическая независимость, энергетическая и информационная безопасность, по-прежнему остро стоит вопрос продовольствия. Эти и другие темы 25 мая главы стран-участниц обсудят на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.
Лукашенко в Москве: надо преодолеть этот национальный эгоизм, научиться идти на компромиссы – подробности.