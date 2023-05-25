25 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

Беларусь выступает за совмещение интеграционных усилий в формате ЕАЭС – ШОС – БРИКС. Об этом 24 мая заявил Александр Лукашенко во время пленарного заседания II Евразийского форума, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.