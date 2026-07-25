Сотрудники ГАИ в Слонимском районе задержали иностранца за попытку дать взятку

Вместо штрафа – уголовное дело и депортация. В Слонимском районе сотрудники ГАИ задержали иностранца за попытку дать взятку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патрульные остановили автомобиль «Форд» за нарушение правил обгона.

За рулем находился 38-летний мужчина. Узнав, что за такой маневр ему грозит лишение прав на целый год, водитель решил «договориться» прямо в служебной машине.

Сергей Полудень, начальник управления по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси:

В ходе надзора за дорожным движением инспекторы межрайонного отдела ГАИ Слонимского РОВД за нарушение правил обгона остановили автомобиль «Форд». За рулем находился гражданин одной из стран Западной Европы. Узнав, что за данное нарушение ПДД предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года, иностранец попытался решить вопрос на месте.

Он предложил сотруднику милиции взятку. Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности, мужчина настоял на своем и положил купюру на приборную панель служебного авто.

В итоге нарушителя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. В МВД напоминают: попытка подкупа инспектора – это тяжкое преступление, которое карается реальным тюремным сроком.