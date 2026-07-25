Как сохранить зубы здоровыми: советы по уходу

Эмаль – самый твердый и прочный слой зуба, который защищает его от повреждений, инфекций и кариеса. Но при неправильном уходе и вредных привычках она постепенно истончается. Постоянное механическое воздействие может приводить к появлению микротрещин, которые становятся воротами для бактерий и красящих пигментов, что приводит к кариесу.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»: Первая и самая главная привычка, которая может навредить эмали ваших зубов, – это откусывание твердых предметов, для которых зубы не предназначены. Как открывание бутылок либо упаковок с продуктами с помощью зубов, откусывание зубной нитки либо просто нити для шитья, зачищение изоляции проводов, а также когда человек помогает себе раскусить орех либо фисташку с помощью зубов. Все это приводит к трещинам, сколам и микротравме эмали, которая в дальнейшем может привести к откалыванию значительной части зуба в самый неожиданный момент.

Еще одна опасная привычка – пить ледяные или горячие напитки. Эмаль состоит из минералов, которые расширяются и сжимаются при смене температур. При постоянных температурных качелях эмаль просто устает и начинает трескаться.

Наталья Грицкевич:

Также к большим проблемам с эмалью зубов может привести кислотная эрозия. Это происходит в том случае, если человек часто и длительно употребляет сахаросодержащие, крахмалистые либо газированные напитки, которые содержат ортофосфорную кислоту. Все это при длительном нахождении в полости рта приводит к тому, что кислота, которую производят микроорганизмы зубного налета, именно длительное время воздействует на зубы.

Все это ухудшилось после ковида, когда люди стали работать удаленно и имеют возможность дома, сидя за компьютером, в течение длительного времени, например, потягивать газированный напиток либо грызть чипсы.