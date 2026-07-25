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Международный фестиваль творчества инвалидов прошел в Витебске. Пообщались с участником

25 июля 2026 13:47
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В дни «Славянского базара» прошел Международный фестиваль творчества инвалидов имени Игоря Лученка «Витебск-2026», который организовало Белорусское общество инвалидов. И сегодня в гостях программы «Новое утро» обладатель специального диплома лауреата «За волю к победе». 

Человек, чья жизненная энергия, сила духа и таланты восхищают и заставляют переосмыслить собственные возможности. Наш гость виртуозно управляет не только своим голосом, но и спортивными снарядами. Будучи инвалидом по зрению, он профессионально занимается легкой атлетикой, мини-футболом, голболом и шоудауном, специальным теннисом для незрячих.

Международный фестиваль творчества инвалидов прошел в Витебске. Пообщались с участником-2

Каково это, испытать эти дополнительные эмоции? Сомневались в победе или это был уже запланированный, четкий, продуманный шаг?

Виталий Каминский, участник фестиваля творчества инвалидов имени И.М. Лученка:
Для меня это было неожиданно. Не думал, что жюри и зрители так высоко оценят мое исполнение. Так что в какой-то степени для меня это было шоком.

Тут еще номинация такая красивая «За волю к победе». О какой воле идет речь? 

«За волю к победе» – это не то чтобы какой-то призыв, это постоянное стремление к совершенству. Ступенька для более высокой вершины.

Подробнее в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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