Международный фестиваль творчества инвалидов прошел в Витебске. Пообщались с участником

В дни «Славянского базара» прошел Международный фестиваль творчества инвалидов имени Игоря Лученка «Витебск-2026», который организовало Белорусское общество инвалидов. И сегодня в гостях программы «Новое утро» обладатель специального диплома лауреата «За волю к победе».

Человек, чья жизненная энергия, сила духа и таланты восхищают и заставляют переосмыслить собственные возможности. Наш гость виртуозно управляет не только своим голосом, но и спортивными снарядами. Будучи инвалидом по зрению, он профессионально занимается легкой атлетикой, мини-футболом, голболом и шоудауном, специальным теннисом для незрячих.