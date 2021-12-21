Эффективность сотрудничества возросла. В Минске подвели итоги председательства Беларуси в СНГ

«Ни одна из стран СНГ не просела в росте валового внутреннего продукта» – читайте здесь .

Новости Беларуси. Итоги председательства Беларуси в СНГ подвели 21 декабря в штаб-квартире Содружества. В Минске состоялось очередное заседание Исполнительного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В юбилейный год, СНГ – 30 лет, эффективность сотрудничества возросла. Это отмечают все представители объединения.

Неизменный приоритет – интеграционная политика, эффективное экономическое взаимодействие, а также сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, стороны тесно работают в борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Вызовом для всего мира стала пандемия. Время показало, что противостоять коронавирусу проще сообща. В Содружестве также объединили усилия.

Марина Долгополова, постоянный полномочный представитель Республики Беларусь при уставных и других органах СНГ:

Если говорить о гуманитарном аспекте, то, безусловно, одним из приоритетов была борьба с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. И здесь усилия государств были сосредоточены на создании и формировании совместными усилиями прорывных медицинских технологий, лекарственных препаратов, создание совместных фармацевтических производств. И в целом – обеспечение эпидемиологического благополучия населения наших стран.

Безусловным приоритетом в нашей работе было сотрудничество в сфере обороны и координация действий и международной безопасности. И здесь белорусским председательством уделялось очень большое внимание вопросам противодействия экстремизму, терроризму, распространению наркотиков. Особенно в связи с ситуацией, сложившейся на границах Содружества с Афганистаном.

Активно велась работа и по части социальной защиты населения. По сравнению с предыдущим годом заметно уменьшилось количество безработных – меньше на 60 %. В том числе позитивно оценивают экономические показатели.