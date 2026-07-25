Планка поднята на максимум. В сельхозпредприятии «Восход» уже полностью убрали ячмень

На кону – продовольственная безопасность страны. Темпы уборочной в Беларуси сегодня опережают прошлогодние показатели. Ход жатвы находится на личном контроле Президента. Ключевые ориентиры кампании глава государства четко задал на селекторном совещании. Аграриям необходимо убирать не менее 6 % от общей площади в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только так можно собрать урожай в оптимальные сроки. Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.

В сельхозпредприятии «Восход» уже полностью убрали ячмень – его урожайность составила около 70 центнеров с гектара. Сейчас комбайны перебросили на озимый рапс. Масличную культуру предстоит обмолотить на площади в 400 гектаров. Первый результат уже на весах. Рапс в этом сезоне дает около 50 центнеров на круг. Абсолютный рекорд! Первый трехтысячник на перевозке зерна определился в Минской области.

Максим Минько, главный агроном сельхозпредприятия «Восход»:

Хватило влаги, хороший снежный покров. Озимые культуры все перезимовали на отлично. Общая площадь сельскохозяйственных земель 3400 гектаров. Дальше будет озимая пшеница, потом кукуруза и картофель. На данный момент у нас работает два комбайна, третий тоже скоро подтянется. Всего у нас 6 комбайнов. Первые тонны зерна уже поступают на элеваторы. На полную мощность включаются сушильные комплексы. В сельхозпредприятии «Восход» за сутки обрабатывают до 350 тонн. Процесс идет без пауз. Пройдя очистку и сушку, новый урожай отправляется в закрома на надежное хранение.