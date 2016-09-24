Александр Лукашенко: знания и технологии – ключ к решению проблем и движению вперед

Экспорт продукции для Беларуси – как кислород для организма. Но не только от внешних факторов зависят экономические успехи. В пятницу Президент Лукашенко сурово предостерег правительство по этому поводу и потребовал искать внутренние резервы – они явно не исчерпаны. Думаю, что каждый самокритичный работник и руководитель с этим согласится. Речь не только о количестве пота или мозолей, но и об эффективности управления, о новых знаниях и, конечно же, новых технологиях.

В общем, отчет Президенту об экономических результатах первого полугодия для правительства был не простым. Юлия Бешанова с подробностями.

«В вилке между стрессовым и неблагоприятным сценариями». Экономическая метафора с привычным значением слова имеет мало общего. Тем не менее, отражается на качестве жизни каждого белоруса. На старте новой пятилетки работа экономического блока правительства главу государства не устраивает. В обозначенные параметры укладываются лишь несколько ключевых показателей. Минимальный рост цен, а в августе впервые за 7 лет и вовсе произошла дефляция, то есть их снижение. Оценку экономической ситуации глава государства выставил неудовлетворительную – экономика стабильна, но не растет.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Январь-февраль – это стрессовый период: цена на нефть – $30 и менее, курс российского рубля – 80 рублей за доллар. Март-июнь – это период восстановительного роста. Июль-август – период негативного воздействия, в первую очередь со стороны России в связи со снижением объема поставки нефти для переработки на наших НПЗ, а также за счет имевших место неблагоприятных условий в сельском хозяйстве.

В правительстве признают: показатели действительно не дотянули до запланированных. Отстают валовый продукт, показатели производительности труда. В то же время специалисты отмечают: сложа руки это время не сидели. Главные положительные моменты – макрофинансовая стабильность, замедление инфляции и снижение стоимости кредитных ресурсов. Ряд показателей даже выше мировых тенденций. Например, рост ВВП за 7 месяцев – 110%, исторического максимума достигла и валютная выручка – 20 млрд долларов. Мы своевременно рассчитываемся по внешним займам, наращиваем золотовалютные резервы. При чем, все это удалось сделать на фоне непростой внешнеэкономическом ситуации.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:

Основные внешнеторговые партнеры по-прежнему находятся не в лучшем экономическом состоянии. Если брать Российскую Федерацию, то, по прогнозам МВФ, экономика России по 2016 году вряд ли вырастет, а может даже упасть на 0,3%. Те показатели, которые были доведены до наших основных экспортеров по выходу на новые рынки, где были разработаны бизнес-планы по продвижению продукции на этих рынках, по-прежнему эффекта большого не дали.

На совещании глава государства подчеркнул: списывать просчеты и недоработки на неблагоприятный мировой климат не позволительно. От правительства ожидает конкретных решений и предложений. К тому же те самые негативные мировые тенденции отчетливо просматривались и тогда, когда утверждалась программа развития на текущую пятилетку. А значит, должны были учитываться и в прогнозных показателях. Потому отклонение пусть и на десятые процента недопустимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. Приоритеты обозначены для всех и от вас требуется следовать им неукоснительно.

Впрочем, без неприятных сюрпризов все же не обошлось. Ключевых проблем несколько. Во-первых, упали мировые цены на важнейшие позиции белорусского экспорта. А это и продукты нефтепереработки, и калийные удобрения. Значит, снизилась и производительность труда, и иностранные инвестиции. Мы по-прежнему больше покупаем, чем продаем. До прогнозного сальдо не дотянули три десятых процента.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В июле-августе добавился новый фактор, который мы не предполагали, что возникнет, – это ограничение российской стороной поставок нефти. 1,6 млн тонн мы недополучили в третьем квартале. По цепочке уменьшились как объемы промышленного производства, так и соответствующие объемы торговли, оптовой торговли. Это очень чувствительный для нас момент, и я думаю, что мы в ближайшее время с нашими российскими партнерами все-таки найдем те необходимые решения, чтобы возобновить нормальные отношения в газовой сфере.

Александр Лукашенко подчеркнул: искать точку опоры отечественной экономики нужно прежде всего во внутренних резервах. Работать над снижением себестоимости и эффективной занятостью, активнее внедрять новые технологии, в том числе в управлении госактивами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сразу хочу предупредить: ссылки на внешние условия не принимаются. Коль мы отстаиваем независимость своего государства, должны зарабатывать собственным трудом, делая ставку на внутренние резервы. Более того, всякие ссылки, всякие проблемы и сложности, планируя текущий год, мы предусматривали и не один раз, то есть они уже заложены в наши показатели. Они слабо используются как снижение себестоимости, внедрение новых технологий – я о резервах – так и в управлении предприятиями. Иными словами, в знаниях и технологиях – ключ к решению проблем и движению вперед.

В Беларуси действительно сохраняется почти трехкратное отставание от высокоразвитых стран по доле высоких технологий в промышленности. Экономисты с претензией согласны и готовы предложить ту самую точку опоры, которая сможет вывести страну на новый технологический виток развития.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой менеджмента, бизнес-технологий и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета:

Прежде всего фармацевтика и биотехнологии – это сфера, которая является наиболее привлекательной. У нас есть ряд инновационных организаций, которые идут в ногу с мировыми инновациями, с разработками, я имею в виду. Вот это нужно обязательно посмотреть. Если мы хотим привлечь сюда капитал, нужно посмотреть, можно ли пересмотреть налогообложение при совершении этих сделок и функционировании новых предприятий.

На этом предприятии об инновациях не говорят в будущем времени. Уже сегодня снижают рентабельность продукции, повышают ее конкурентноспособность. За счет этого фирма свободно чувствуют себя на рынке, а на ее складах свободно дышится.

Любовь Ковалева, начальник отдела маркетинга предприятия по производству машин для нанесения дорожной разметки:

На сегодняшний день уже 15 стран, куда мы поставляем и мы постоянно расширяем другие рынки. Объемы растут, но, как вы видите, продукция на складе не задерживается. Мы работаем под клиента.

К слову, впервые за четыре года запасы готовой продукции сократились до 64%. Заметно опустели склады даже на самых проблемных предприятиях. Наши товары уверенно конкурируют на внешних рынках.

Андрей Детюк, руководитель предприятия по производству машин для нанесения дорожной разметки:

Наша продукция пользуется спросом не только на рынке СНГ, но и в Европе и даже дальше Европы. Кроме таких традиционных стран экспорта как Болгария, Хорватия, Германия, поставляли свою продукцию и на Маврикий, и в Новую Гвинею.

Говорили и том, как будет жить страна уже в следующем году. Прогнозы правительства консервативны, но оптимистичны. ВВП увеличится на 1,7%, на 1,5% вырастут реальные доходы населения, инфляция снизится до 9 пунктов. Чтобы не повторять прошлых ошибок, при верстке бюджета учитывали пессимистичный сценарий. Нефть, например, посчитали по 35 долларов за баррель, сознательно занизили и курс российского рубля. Но это, скорее, страховка, чтобы новые волны мирового кризиса не раскачали нашу бюджетную лодку. Жить в следующем году будем, что называется, по средствам.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

На 2017 год мы предполагаем профицитный бюджет. Эти 1,5 миллиарда мы закладываем для того, чтобы мы имели возможность рассчитываться по внешним долгам. Мы должны будем в ближайшее время по меньшей мере половину внешнего долга гасить за счет собственных ресурсов, а половину рефинансировать. С тем, чтобы на протяжении 5-6 ближайших лет заметным образом снизить внешнюю долговую нагрузку.

Начало новой пятилетки легким не назовешь. Нерешенными остались вопросы, как нарастить семь упущенных показателей. Есть два варианта: сразу в 2017 году или же равномерно распределить нагрузку на оставшиеся четыре года. Но специалисты уверяют: за эти годы показатели «догонят» прогнозные. Это значит, что сухие цифры статистики каждый белорус прочувствует на тяжести своего кошелька.