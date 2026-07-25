Молодежь Минска присоединилась к челленджу «Волонтер.ЖКХ»

Чище, краше и уютнее. Минская городская организация БРСМ запустила масштабный летний челлендж «Волонтер.ЖКХ» в рамках марафона «ДОБРО.БЕЛ». До конца августа бойцы отрядов «Доброе сердце» вместе с коммунальными службами будут наводить порядок во дворах, скверах и парках. Поучаствовать может каждый.

Анастасия Пинчук, корреспондент:

Мы тоже взяли в руки инвентарь и присоединились к акции.