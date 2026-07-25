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Молодежь Минска присоединилась к челленджу «Волонтер.ЖКХ»

25 июля 2026 13:24
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Чище, краше и уютнее. Минская городская организация БРСМ запустила масштабный летний челлендж «Волонтер.ЖКХ» в рамках марафона «ДОБРО.БЕЛ». До конца августа бойцы отрядов «Доброе сердце» вместе с коммунальными службами будут наводить порядок во дворах, скверах и парках. Поучаствовать может каждый.

Молодежь Минска присоединилась к челленджу «Волонтер.ЖКХ»-2

Анастасия Пинчук, корреспондент:
Мы тоже взяли в руки инвентарь и присоединились к акции. 

Молодежь Минска присоединилась к челленджу «Волонтер.ЖКХ»-4

За каждым отрядом закреплены конкретные объекты. Фронт работ масштабный. Активисты убирают мусор, пропалывают клумбы и ухаживают за газонами. В руках молодых людей кисти и краски. Свежий вид обретают скамейки, урны и детские городки. Параллельно волонтеры проводят экологические акции, напоминая минчанам о правилах раздельного сбора отходов.

Подробнее в видео.

# Молодежь Беларуси # БРСМ

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