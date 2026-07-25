Молодежь Минска присоединилась к челленджу «Волонтер.ЖКХ»
Чище, краше и уютнее. Минская городская организация БРСМ запустила масштабный летний челлендж «Волонтер.ЖКХ» в рамках марафона «ДОБРО.БЕЛ». До конца августа бойцы отрядов «Доброе сердце» вместе с коммунальными службами будут наводить порядок во дворах, скверах и парках. Поучаствовать может каждый.
Анастасия Пинчук, корреспондент:
Мы тоже взяли в руки инвентарь и присоединились к акции.
За каждым отрядом закреплены конкретные объекты. Фронт работ масштабный. Активисты убирают мусор, пропалывают клумбы и ухаживают за газонами. В руках молодых людей кисти и краски. Свежий вид обретают скамейки, урны и детские городки. Параллельно волонтеры проводят экологические акции, напоминая минчанам о правилах раздельного сбора отходов.
Подробнее в видео.