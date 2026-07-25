По факту ДТП с микроавтобусом в Батуми возбуждено уголовное дело – что известно?

Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в грузинском Батуми.

В Батуми заведено уголовное дело по факту утренней аварии на пересечении улиц Пшавела и Горгиладзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, жертвами столкновения микроавтобуса с туристами, предположительно, гражданами Беларуси, и легкового автомобиля стали два человека, еще 7 госпитализированы.

Предварительная причина произошедшего – нарушение скоростного режима легковым автомобилем. По данным полиции, транспортное средство на высокой скорости протаранило туристический микроавтобус, после чего машину отбросило в стену учебного корпуса Университета искусств. Всех пострадавших экстренно доставили в клиники города. Врачи оказывают им экстренную помощь, подробная информация о тяжести травм пока не раскрывается. На месте ЧП ведется сбор показаний очевидцев.

– Я прибыл сюда незадолго до происшествия, не владею деталями. Однако случившееся – ужасная трагедия, которой не следовало происходить, особенно в утренние часы.

Появившуюся в прессе информацию проверяют в Министерстве иностранных дел Беларуси. Пока официального подтверждения того, что в аварии погибли и пострадали наши соотечественники – нет.