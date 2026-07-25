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Тайны Полесья в четырех залах: отправляемся на экскурсию в Краеведческий музей Ельска

25 июля 2026 13:32
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Сегодня в дневнике путешествий колоритное Полесье. 

Тайны Полесья в четырех залах: отправляемся на экскурсию в Краеведческий музей Ельска-2

Здесь растет волшебная пятиствольная сосна, разливаются медовые реки, готовят драники на колоде, знают толк в банных процедурах и создают шедевры из соломки.

Тайны Полесья в четырех залах: отправляемся на экскурсию в Краеведческий музей Ельска-4

Знакомство с Ельском стоит начать с Краеведческого музея. В этом году ему исполняется 60 лет. В четырех залах найдут свой интерес фанаты истории и этнографии, любители природы и живописи. Познавательный тур впечатлит.

Тайны Полесья в четырех залах: отправляемся на экскурсию в Краеведческий музей Ельска-6

Анастасия Макеева, корреспондент:
Часы у вас, конечно, просто волшебные. Такое ощущение, что они либо из какой-то сказки, либо из какого-то дворца. А как они у вас на самом деле появились?

Лариса Новик, директор Краеведческого музея г. Ельска:
Часы у нас появились в 2010 году, это подарок от семьи Журавских, которые много лет назад выехали из города Ельска в другую страну жить. У них ностальгия по малой родине, они приехали навестить, посетили Краеведческий музей. И вот на память они хотели оставить о себе. Каждый час они бьют. 

Далее смотрите в видео. 

# Туризм # Музей

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