Саммит СНГ в Минске. О чем поспорили Владимир Путин с Виктором Януковичем во Дворце Независимости?

Главные предложения нероссийской части Таможенного союза: распустить ЕврАзЭС как параллельную структуру, разжать клещи Таможенного кодекса, поумерить пыл в фитосанитарных и прочих играх. Словом, чтобы все были на равных, на общем равном рынке.

Последний пример. Украинские конфеты в России признали вредными (видимо, после того, как Украина сделала шаг в объятия Запада), а Беларусь и Казахстан вредности в этих конфетах не усмотрели. Ну, и так деле. Примеры всем известны.

Озвученные в четверг претензии и пожелания, конечно же, для внутреннего пользования. Но и для внешнего мира нашлись аргументы. Если мы помним, в декабре 2012 года госсекретарь США заявил, что Вашингтон должен помешать созданию «новой версии Советского Союза под предлогом экономической интеграции» (это когда Россия, Беларусь и Казахстан решили строить Евразийский Союз). И, вспоминая это, Назарбаев предложил принять в Таможенный союз Турцию (мол, просится)! А Путин сверху еще одним козырем прихлопнул – Индию тоже возьмем в товарищи! Против миллиардной страны не попрешь. А если еще и Китай присоединится, глядишь, и США подтянутся.

День второй, пятница, был менее острым, но более пафосным. Все-таки 9 президентов и двое представителей высшей власти оказались за одним столом. Все подробности - у Алексея Адашкина.

***

Минск, где размещается штаб-квартира СНГ, на несколько дней превратился в полноправную столицу всего Содружества Независимых Государств. Праздничная иллюминация на улицах города как бы подчеркивала этот факт. Помимо президентов и членов правительств 11 стран в Минск приехали и многочисленные журналисты, которые увезли с собой не только заявления лидеров, но красивое видео белорусской столицы.

Предыдущий раз Беларусь принимала саммит глав-государств СНГ в 2006 году. Кстати, тогда форум прошел в только построенной Национальной библиотеке. В этот раз участников встречи в верхах снова ждал сюрприз – новое здание Дворца Независимости. Придя сюда, журналисты первым делом старались запечатлеть внутренние убранства, ведь потом времени на это могло и не быть. Даже знающий толк в красоте самый богатый член правительства России Игорь Шувалов с любопытством разглядывал интерьеры Дворца Независимости.

Программа саммитов подобного масштаба обычно настолько насыщена, что участники таких форумов зачастую не имеют времени для того, чтобы выйти за пределы конгресс-центра и посмотреть на город. Наверное, поэтому в дизайне Дворца независимости предусмотрены барельефы, где изображены самые знаковые места и строения Беларуси.

Дворец Независимости возвели меньше чем за 2,5 года. Трехэтажное сооружение выполнено в духе постмодернизма, с добавлением классических форм. Здание опоясывают «Слуцкие пояса» из шлифованной стали, придавая национальный колорит. Интерьеры выполнены в классическом стиле, с подобающей долей торжественности. И проектировали, и строили белорусские организация. Материалы, кстати, тоже использовались в основном отечественные.

Андрей Колесников, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»:

Он похож и на дворец аналогичный в Астане, и в Ашхабаде. Скорее, он в восточных, чем в западных традициях. Он очень хорош, потому что он очень просторный и очень удобный для журналистов.

Один за другим ко Дворцу Независимости подъезжали кортежи руководителей делегаций 10 стран СНГ. Александр Лукашенко на правах хозяина принимал всех внутри, на красной ковровой дорожке. Гости шли по алфавитному порядку. Кроме российского президента, который по какой-то причине приехал последним.

Первое заседание на саммите начали с поздравлений Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы вчера «сбросились», Владимир Владимирович предложил. Цветы купили по утру свежие.

В 2013 году Беларусь является председателем в СНГ. Наша страна инициировала проведение более 70 мероприятий. Они затрагивают сферы безопасности, экологии, «зеленых» технологий, расширения межрегионального и приграничного сотрудничества, диалога культур и, конечно же, экономики. Ведется работа над документом о зоне свободной торговли услугами. Развивается производственная кооперация, особенно в таких сферах, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, телекоммуникации, нано-, биотехнологии, космос.

Александр Лукашенко:

В последнее время очень многие говорят, что вокруг Содружества Независимых Государств, республик бывшего Советского Союза возникло много центров силы, которые так или иначе притягивают наши государства. Это действительно так. Но вы знаете, тем, кто сегодня заявляет о том, что в связи с появлением новых интеграционных образований, этих центров силы, Содружество чуть ли не изжило себя, хотел бы сказать следующее. Да, мы будем сотрудничать с этими центрами силы. Мы не отказываемся от сотрудничества с Китайской Народной Республикой, особенно государством, которое ближе географически нашему государству – Центральной Азии, таким центром силы мощным, как Европейский Союз, с ним тоже республики бывшего Советского Союза сотрудничают. Мы ищем нормальные пути взаимодействия. Но то, что объединяет нас, наверное, вряд ли когда-то объединит эти центры силы с нами. Мы не только говорим, образно говоря, на одном языке, мы, видимо, одинаково думаем. И это великое достижение нас и наших народов. Это говорит за то, что мы ни в коем случае не должны потерять эту великую площадку для диалога, имя которой – Содружество Независимых Государств.

Высказаться за круглым столом смогли все руководители делегаций. Почти каждый хоть как-то да и подчеркивал, что СНГ – организация, по-прежнему, актуальная. Причем, если лидеры России, Беларуси и Украины больше говорили об экономике, то представители средней Азии особое внимание уделяли вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. И каждый участник дискуссии обязательно благодарил белорусскую сторону за хорошую организацию саммита и за успешный год председательства.

Николае Тимофти, президент Республики Молдова:

Хочу поблагодарить еще раз за эту прекрасную встречу. Именно Вас, Александр Григорьевич, за то, что я увидел здесь. Это прекрасно, это красиво. Республика Беларусь – мощное государство, хорошее, она может передать свой опыт и другим.

Пожалуй, единственная инициатива в рамках СНГ, которую не удалось выполнить в год белорусского председательства, – это возвращение Грузии в состав Содружества.

Александр Лукашенко:

Совершенно откровенно заявляю опять, еще раз подчеркиваю, это не только мое мнение, что мы хотели бы, чтобы Грузия вернулась в состав Содружества.

Вы знаете, об этом я говорил накануне своего председательства, и этот год не прошел даром. В Грузии очень много, в том числе и в руководстве, желающих иметь площадку, где можно обсуждать не только политические, но и экономические вопросы, вопросы жизни наших государств. Я думаю, Грузия услышит это послание.

Еще один повод для пересудов дал заочный диалог президентов России и Украины. В первый день на пресс-конференции Владимир Путин довольно жестко объяснил, почему Украина не может быть одновременно и с ЕС, и с Таможенным союзом.

Журналист:

Скажите, пожалуйста, прямо: после подписания этого соглашения по Ассоциации возможно ли присоединение Украины к странам таможенной «тройки»?

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Нет, невозможно.

В 2014 году председательство в СНГ переходит к Украине. Виктор Янукович, заявив, что поддерживает инициативы по объявлению 2014-го Годом туризма, а 2015-ого – Годом ветеранов Великой Отечественной войны, основную часть своего выступления посвятил объяснению позиции по ассоциации с ЕС.

Виктор Янукович, президент Украины:

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что подписание этого документа в стратегическом измерении, по моему убеждению, выгодно как для непосредственных сторон соглашения, так и для всех других государств региона. Моя позиция такова: любые разговоры о необходимости выбора Украины между углублением взаимодействия с государствами-участниками СНГ, а также евразийского интеграционного проекта и Европой в корне неверны.

Это, пожалуй, был самый напряженный момент саммита СНГ. Остальные вопросы были рассмотрены быстро. Подписано 14 документов. Все мероприятия почти не выбились из графика. За 22 года существования в Содружестве уже четко отработали механизмы принятия решений.

Финалом саммита стало появление новой традиции. У Дворца Независимости заложили Аллею почетных гостей. Президенты с нескрываемым удовольствием поработали лопатами. Сажать деревья помогали белорусы в национальных костюмах государств СНГ.

***

По горячим следам обозреватели сделали вывод, что на саммите подтверждены мысли, которые президент Лукашенко высказывал в начале недели на пресс-конференции с руководителями СМИ стран СНГ. Мол, содружество 11 стран рано списывать со счетов. Главное умело пользоваться тем, что имеем.

Александр Лукашенко:

Если сейчас нам распустить, разогнать Содружество, которое существует как площадка встреч, переговоров, выработки каких-то решений, что будет тогда, когда многие из нас, пощупав там, за океанами, за морями и поискав свое счастье, захотят снова вернуться и разговаривать на общие темы? Знаете, что произойдет. Поэтому когда мы в узком кругу обсуждаем эту проблему и начинаем очень резко накатывать на СНГ, на неэффективность функционирования его, вплоть до того, что «ай, интереса нет», я всегда говорю о том: не торопитесь, оно ведь нам не дорого стоит сегодня. Распустить, разогнать, разойтись проще. А вот потом собраться, собрать это все воедино, будет весьма сложно. Поэтому это простой жизненный ответ, если идти от жизни. Давайте не будем торопиться. Пусть будет эта площадка для принятия возможных решений. Конечно же, возможных.

У каждого свои интересы. Нам очень сложно сегодня принять какое-то решение, которое затрагивает интересы экономик, финансов наших государств – это правда. Но нашли же решение по зоне свободной торговли в СНГ! И движемся в этом направлении. И это непростое было решение, затрагивающее интересы очень многих.

И потом, несмотря на разность наших стран, избранных курсов, никто не отменял географическое соседство, взаимодополняемость экономик, общий рынок, а, самое главное, живую человеческую дружбу, которую не способен разрушить ни один пограничный столб.