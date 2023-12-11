Большое международное турне Лукашенко. Собрали ключевые моменты встреч и заявления белорусского лидера

Большое международное турне Александра Лукашенко: Ближний Восток, Азия, страны Африки. Рабочий график белорусского лидера всегда насыщенный, а прошедшие недели отметились большим количеством встреч в рамках укрепления дружеских и деловых связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вне зависимости от периода нахождения в той или иной стране, визиты были результативными. Прописаны дорожные карты сотрудничества, определены приоритетные отрасли, в которых можно усилить взаимодействие. А заявления, сделанные в ходе переговоров, не оставляют равнодушными мировую прессу. В каких проектах будем реализовывать достигнутые на высшем уровне договоренности? Разбиралась Виктория Ходосок.

Контрастная и на первый взгляд такая далекая Африка на самом деле близка и открыта. К сотрудничеству с теми, кто предлагает ей равноправные партнерские отношения (это очень важный факт, учитывая колониальное прошлое Африки). Долгие годы страны Запада выкачивали ее богатства, попросту не давая возможности развиваться. А континент богат полезными ископаемыми (30 % мировых запасов именно здесь) – алмазы, золото, газ, нефть. Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития». Подробности.

Действительно, у Беларуси и Африки огромный потенциал сотрудничества. Запросы на совместные проекты есть у многих стран континента. Реализовать их – всего лишь дело времени. Но без долгих раскачиваний – требование Александра Лукашенко. Важно же понимать: в Африке, как и везде, есть конкуренция. Пример партнерства – с Экваториальной Гвинеей. Это был первый визит нашего Президента в Центральную Африку. Хотя Минск и Малабо не один десяток лет развивают политический диалог и торговлю (за ближайшие 6 лет партнеры нацелены выйти на товарооборот в 100 миллионов долларов). Читайте также: Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы не колонизаторы, мы ваши друзья Президент Экваториальной Гвинеи: Беларусь для нас является приоритетом во внешней политике Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама

Среди договоренностей – сотрудничество в сфере медицины. В Экваториальной Гвинее нуждаются в наших специалистах, комплектующих для медтехники, лекарствах (это сложный вопрос из-за логистики, но даже и он уже проработан), опыте.

Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:

В основе должна лежать организация разноуровневой помощи для любой страны, в том числе для Экваториальной Гвинеи, чтобы было понятно, какая женщина куда, в какой конкретно перинатальный центр должна быть доставлена для того, чтобы качественно и быстро была оказана медицинская помощь женщине и, конечно, новорожденному ребенку. Что касается непосредственной помощи в организации этих вопросов, то мы готовы помочь на всех направлениях: и в направлении именно организации разноуровневой помощи, в направлении подготовки молодых специалистов в наших медицинских университетах, ну и подготовке кадров уже готовых на рабочих местах. Это и акушерство, взрослая реанимация, и детская реанимация, обычная неонатальная служба.

Чувствительна для африканских государств и, в частности, Экваториальной Гвинеи и тема продовольствия. Практически весь объем продуктов питания страна импортирует. Буквально за исключением нескольких позиций (то, что сами выращивают). Главная аграрная отрасль – растениеводство. Животноводство развито слабо, в отличие от рыболовства. Потому спрос на продукты здесь большой. Как и в еще одной дружественной нам стране – Зимбабве.

Анна Принеслик, начальник управления выставок «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:

В Зимбабве мы принимали участие в выставке Zimbabwe International Trade Fair. Республику Беларусь там очень хорошо знают. Мы представили такую расширенную линейку. Если до этого были только продукты питания, сельскохозяйственная продукция, машиностроение наше, то в этом году мы привезли очень много, нас также посетил Президент Зимбабве. И почетный гость выставки был Король Мсвати, это бывшее Королевство Свазиленд. Они прошлись, посмотрели на нашу продукцию, провели переговоры даже небольшие с нашими предприятиями. Я вижу этот интерес к нашей белорусской продукции и вообще к стране. Когда ты едешь в Зимбабве, а там поля, и на полях стоит только белорусская техника, конечно, берет такая гордость. В общем, заинтересованность Африки в белорусском большая. И не только в медицине, сельском хозяйстве. Подписанная с Экваториальной Гвинеей дорожная карта – пример. 15 ключевых направлений: кооперационные проекты, поставки белорусской техники, образование, наука, туризм. Лукашенко: мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи! Подробности. Отношения с Беларусью в Африке очень ценят. Так, Президент Кении Александра Лукашенко на встрече сразу же пригласил приехать с официальным визитом. Поступило предложение и от белорусского лидера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за приглашение с официальным визитом – посетить вашу прекрасную страну. Я хочу пригласить вас в Беларусь в удобное для вас время. Ну, думаю, в первом полугодии будущего года вы найдете такое время, чтобы приехать к нам, в Минск. Читайте далее. Впрочем, все сказанное – это только начало. А перспективы у Беларуси и Кении действительно многообещающие. Эта страна – одна из развитых в Африке. Основной сектор экономики – сельское хозяйство. Вот вам и одно из направлений для белорусско-кенийского взаимодействия. Вчера лидеры не просто ближе познакомились и пообщались тет-а тет, а уже договорились о конкретных поставках.

Партнерские отношения у Найроби и с Пекином. Кения – участница проекта «Один пояс – один путь». Для Китая эта африканская страна своего рода ворота в регион. В конце октября лидеры стран говорили в китайской столице об отличных результатах совместной работы в рамках инициативы. Но, как оказывается, тесен этот большой мир. Буквально неделю назад Александр Лукашенко также встречался с Си Цзиньпином. Дружбе Беларуси и Китая уже более 30-ти лет, и за это время в надежности партнерства ни Минску, ни Пекину не приходилось сомневаться. Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробности.