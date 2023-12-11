Богодель: попасть в Кению очень тяжело, и то, что мы туда попали, показывает нашу силу

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

То, что мы сегодня приехали в Экваториальную Гвинею, неслучайно. Посещали Малабо, посещали Рио-Муни, новая столица там формируется, «город мира», как его переводят. Все эти моменты, где побывал сегодня глава государства, они четко говорили, что мы туда приехали с конкретной программой и конкретными делами.

Чего не скажешь о Кении. В Кению будет попасть очень тяжело. Мы туда зашли благодаря в основном китайцам и Арабским Эмиратам. Почему туда зайти сложно? Потому что она входит в страны британского сотрудничества. И то, что мы туда попали, показывает нашу силу, а не нашу изолированность.

Читайте также:

Что такое коллективный Восток и как в него впишется Беларусь? Объяснил Петр Петровский

Гриц: экономика Африки выйдет на второе и даже первое место в мире к 2030-му

Визиты Лукашенко в Африку только кажутся спонтанными – Антон Синковец