Лукашенко: мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи!

Лидеры достигли ряда договоренностей. Так, из самого простого, мы поставим сельхозтехнику, ту, которая нужна, и научим на ней работать. Поможем решить некоторые экологические вопросы – речь идет о строительстве мусоросжигающего завода. В числе перспективных проектов строительство агрогородка с необходимой инфраструктурой, возведение ста социальных жилых домов, создание завода по производству керамического кирпича, проведение работ по электрификации удаленных районов и ряд других.

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Экваториальной Гвинее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря в Малабо дан старт новому этапу во взаимоотношениях с этой страной. Об этом Президент Беларуси заявил по итогам встречи на высшем уровне. Александр Лукашенко назвал переговоры со своим коллегой содержательными. Стороны обсудили широкий круг вопросов по различным направлениям. Главный акцент был сделан на том, что Беларусь может предложить Экваториальной Гвинее и какие проблемы с учетом опыта и знаний белорусской стороны возможно решить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По итогам визита и переговоров мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Всего за год проделана работа, на которую у многих стран уходят десятилетия. Этот факт очень четко говорит о взаимной заинтересованности и стремлении вывести партнерство на качественно новый уровень. В практическом плане определены ключевые направления, по которым мы будем активно работать, учитывая и возможности белорусской стороны, и пожелания африканских коллег. Все направления и конкретные проекты зафиксированы в дорожной карте. Она рассчитана до 2026 года. Тем самым мы поставили наше сотрудничество на твердый правовой фундамент. В дополнение к этому подписан пакет двусторонних соглашений и документов. Мы сегодня подписали документы, которые носят общий характер, но в развитие этих документов мы уже зафиксировали и подписали, договорились о 74 конкретных проектах. Вот это подвиг, который совершили члены правительства Экваториальной Гвинеи и Беларуси, наши специалисты. 74 конкретных проекта, которые мы должны реализовать в ближайшие 2-3 года. Завтра начинаем копать землю в Гвинее и решать проблемы. Благодарю за внимание.

Любопытно, что изначально стороны планировали к подписанию меньше документов, но усилиями нашей делегации утром появились два новых. Финальный из которых, считаем, главный – установить ответственных и контролирующих исполнение того, о чем договаривались. А это зачастую сложнее всего.

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