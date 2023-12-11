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Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития»

11 декабря 2023 13:55
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У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Перспективы и конкретные планы накануне обсудили лидеры двух стран при личной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития»-1

Возможность этого визита обсуждали не так давно – на климатическом саммите в Дубае. Переговоры не заставили ждать, что показательно. Вероятно, такой же скорости можно ожидать и при разработке дорожной карты. Именно о конкретном плане действий для развития сотрудничества говорили лидеры двух стран.

Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития»-4

Николай Бузин, доктор военных наук:
На протяжении десятилетий там пересекались интересы Европы, Азии, мощнейших игроков таких, как Франция, Китай, Россия, Германия, США. Сегодня Африка осознала свою значимость как региона для всего мира. И это процесс противоборства и борьбы за этот континент переходит в решающую стадию, назовем это так. Но отдать должное, что сегодня Африка это не просто потребитель. Они начинают проводить собственную политику, чего не было на протяжении многих лет. Что касается Беларуси, то Беларусь та страна, которая располагает мощным потенциалом экономическим, который в этом регионе востребован. Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития.

Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития»-7

Большая командировка Президента началась на прошлой неделе. И игнорировать ее не получилось даже у западных коллег по перу. Сначала переговоры с председателем КНР, по итогу которых Си Цзиньпин заявил о том, что Китай не приемлет внешнего вмешательства во всех проявлениях во внутренние дела нашей страны. И важно отметить, что получить подобную поддержку от Китая, который осторожен в словах, дорогого стоит.

Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития»-10

После состоялись переговоры с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по заверению принимающей стороны, прошли в «домашнем, семейном формате». Это неудивительно: ОАЭ – основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. Уровень политического диалога системно растет. И все это никак не согласуется с западной повесткой: местные руководители по-прежнему пытаются показать нашу страну как изгоя.

Но из раза в раз замолкают. Потому что друзей у Беларуси значительно больше, чем недоброжелателей. И в этом заслуга нашего отношения к партнерам – уважительного и откровенного.

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# Международная политика # общество # Николай Бузин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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