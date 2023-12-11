Бузин: «Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития»

У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Перспективы и конкретные планы накануне обсудили лидеры двух стран при личной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Перспективы и конкретные планы накануне обсудили лидеры двух стран при личной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность этого визита обсуждали не так давно – на климатическом саммите в Дубае. Переговоры не заставили ждать, что показательно. Вероятно, такой же скорости можно ожидать и при разработке дорожной карты. Именно о конкретном плане действий для развития сотрудничества говорили лидеры двух стран.
Николай Бузин, доктор военных наук:
На протяжении десятилетий там пересекались интересы Европы, Азии, мощнейших игроков таких, как Франция, Китай, Россия, Германия, США. Сегодня Африка осознала свою значимость как региона для всего мира. И это процесс противоборства и борьбы за этот континент переходит в решающую стадию, назовем это так. Но отдать должное, что сегодня Африка – это не просто потребитель. Они начинают проводить собственную политику, чего не было на протяжении многих лет. Что касается Беларуси, то Беларусь та страна, которая располагает мощным потенциалом экономическим, который в этом регионе востребован. Мы имеем то, что необходимо странам Африки для собственного развития.
Большая командировка Президента началась на прошлой неделе. И игнорировать ее не получилось даже у западных коллег по перу. Сначала переговоры с председателем КНР, по итогу которых Си Цзиньпин заявил о том, что Китай не приемлет внешнего вмешательства во всех проявлениях во внутренние дела нашей страны. И важно отметить, что получить подобную поддержку от Китая, который осторожен в словах, дорогого стоит.
После состоялись переговоры с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по заверению принимающей стороны, прошли в «домашнем, семейном формате». Это неудивительно: ОАЭ – основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. Уровень политического диалога системно растет. И все это никак не согласуется с западной повесткой: местные руководители по-прежнему пытаются показать нашу страну как изгоя.
Но из раза в раз замолкают. Потому что друзей у Беларуси значительно больше, чем недоброжелателей. И в этом заслуга нашего отношения к партнерам – уважительного и откровенного.
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