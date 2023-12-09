Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо понимать, что Беларуси здесь прежде не было. Несмотря на то, что в истории Экваториальной Гвинеи были периоды контактов и с Советским Союзом, взаимодействуют сейчас и с Российской Федерацией, но последние занимаются разведкой месторождений. Присутствует в последнее время на рынке Китай. В эту страну экспортируют нефть, она же раздумывает над строительством в местном проливе военной базы. Беларусь готова сюда принести свои технологии, которых так не хватает местному населению.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сказал вашему вице-президенту одну вещь, с которой я, в общем-то, приехал сюда. Я считаю, что ваша страна, даже обладая такими богатствами, не должна импортировать то, что может производить сама.

Хозяин эту идею поддержал. Главы государств общались за закрытыми дверями больше часа, невзирая на план и протокол. Но очень много предстоит выстраивать фактически с нуля.

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