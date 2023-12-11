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Боровик: «Если рухнет завтра Вашингтон, половина человечества умрёт от голода»

11 декабря 2023 18:14
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Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? На площадке ток-шоу «По существу» поговорили о международном сотрудничестве нашей страны.

Боровик: «Если рухнет завтра Вашингтон, половина человечества умрёт от голода»-1

Вадим Боровик, политолог:
Если рухнет завтра Вашингтон, половина человечества умрет от голода. То есть резкое падение такой системы невозможно. Только идиоты безграмотные, которые плохо заканчивали даже первый курс экономического университета, могут это говорить. Просто непонимание и бред. Нужно спокойно и разумно нам в эту систему встраиваться. Беларуси не нужно очень резко высказываться по целому ряду аспектов.

Китай – мощнейшая экономика, по покупательской способности первая в мире, ведет себя очень сбалансировано, что позволяет КНР добиваться таких успехов, в том числе и в экономике. Нам в Беларуси надо вести себя в 10 раз осторожнее. И в этой системе мы не говорим о крахе какого-то полюса. Наша задача – усилить наш полюс настолько, чтобы с ним считались.

Вы что, хотите ядерной войны, экономического коллапса? Хватит разговаривать языком холодной войны. Да, действительно, мы сегодня к этому пришли. И на пороге ядерной. Но те ребята, которые льют мельницу на эти дела, мы в следующем эфире будем выдавать военные билеты и отправлять куда-нибудь служить.

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# Международная политика # Вадим Боровик # Фотофакт

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