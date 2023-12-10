Президент Экваториальной Гвинеи: Беларусь для нас является приоритетом во внешней политике

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи:

Эта встреча – символ политической воли двух правительств, которые хотят укрепить узы, чтобы развивать отношения между двумя народами. Мы близки к созданию альянса. Мы очень благодарны за это сотрудничество двух стран. Оно основано на стремлении развивать диверсификацию. Для нас Беларусь является приоритетом во внешней политике из-за той гармонии, которую демонстрируют обе стороны, чтобы этот дружественный визит был успешным. А вызовов предостаточно. Начиная от безопасности. Несколько лет назад на столицу Малабо, находящуюся на острове, напали пираты. Армия в 1,5 тысячи человек особой эффективности не показала, но выводы сделали. Например, во время официальных мероприятий над Дворцом народов кружили вертолеты, на рейде стояли военный корабли. Заканчивая медициной, которой нет от слова совсем.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы должны взяться за ключевые точки, которые повлияют даже не на систему здравоохранения, а на состояние здоровья. Думаю, 3-5 лет займет развертывание в полной мере стратегического сотрудничества с Экваториальной Гвинеей. Вообще, многие проекты, на которые замахнулись и о которых договорились, скорее долгосрочные. То есть вопрос ближайших 5-7 лет. Дорожная карта, подписанная двумя президентами, обязывает организовать жесткий контроль за исполнением поручений. Этот пункт, к слову, не был изначально запланирован.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень прошу членов правительства ваших и наших обещанное выполнить. Времени для раскачки нет. Надо делать очень быстро то, о чем мы договорились. И тогда нас ждет успех. Главы государств сошлись в том, что нынешний визит подводит черту под прошедшим, пусть и очень динамично, этапом в наших отношениях. Не теряя темпа, мы идем дальше вместе. Президент Мбасого несколько раз повторил, что мы создаем альянс. В одиночку в этом мире никак.