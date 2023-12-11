«Если мы договоримся, мы пройдём быстро этот путь» – Александр Лукашенко прибыл в Кению

Из Экваториальной Гвинеи глава нашего государства отправился в Кению. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Найроби накануне вечером. Это продолжение официального визита Президента в африканские страны, который был анонсирован ранее, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

У трапа Александра Лукашенко встретил министр сельского хозяйства этого африканского государства. Аграрная сфера – одно из основных направлений для сотрудничества. Отметим, лидеры Беларуси и Кении встречались не так давно – на полях климатического саммита в Дубае. Речь шла об обмене визитами, которые поспособствуют развитию сотрудничества. Результат не заставил себя ждать. Переговоры лидеров Беларуси и Кении начались сразу по прилету нашего Президента. Александр Лукашенко поблагодарил своего зарубежного коллегу за встречу в столь позднее время суток. Ведь это о многом говорит.

Александра Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас нам нужно определить направления дальнейшего нашего сотрудничества и выйти на некий план конкретный по этим направлениям. Если мы хотим сотрудничать, я уверен, что мы такой план – дорожную карту – сможем выработать. Так, как мы это сделали с другими странами Африканского континента. Вы должны знать, что если мы договоримся, мы пройдем быстро этот путь. Ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику Африканского континента. И об этом мне рассказывал Президент Экваториальной Гвинеи. Мы с вами приняли решение о том, что мы интенсифицируем наши отношения. Значит, группы специалистов с вашей стороны и нашей обменяться должны визитами, близко познакомиться со странами и уже начертать этот конкретный план действий.

Также Александр Лукашенко пригласил Президента Кении посетить Минск – зарубежному гостю будут рады в любое время.