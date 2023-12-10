Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы не колонизаторы, мы ваши друзья!

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. У нас дома им есть чем заниматься. Мы пришлем сюда достаточное количество специалистов, будь то в сельском хозяйстве, в промышленности, в здравоохранении, в образовании, а работать будут ваши люди. И наша задача – этому научить ваших людей. Мы уйдем со временем, останутся технологии и ваши люди, которые умеют пользоваться этими технологиями. Это наша задача.

Наши технологии могут быть полезны не только одной стране. В том числе об этом в очередной раз сказал Александр Лукашенко, подытоживая для СМИ сегодняшнюю встречу.