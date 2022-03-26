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«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение

26 марта 2022 15:18
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Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к окулисту Марии Дойлид.

«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение-1

Мария Дойлид – окончила Белорусский государственный медицинский университет с красным дипломом. Мария ведет блог, чтобы делиться важными знаниями о наших глазах, а также развеивать мифы о зрении.

Влада Родовская:
Как вы пришли в медицину?

Мария Дойлид, офтальмолог:
Это была детская мечта. Сначала ты лечишь свою любимую игрушку, а потом не успеваешь оглянуться, как у тебя на руках диплом медицинского.

Влада Родовская:
Что вам нравится в вашей профессии больше всего?

«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение-4

Мария Дойлид:
Конечно, это положительные исходы лечения. Но даже сам процесс постановки диагноза – это как будто ты собираешь пазл по кусочкам, очень интересно.

Влада Родовская:
А есть ли продукты, которые вредны или полезны для зрения?

Мария Дойлид:
Хорошее питание, фрукты, овощи – это полезно в целом для организма. Но про морковку и чернику это больше миф.

«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение-7

Влада Родовская:
Насколько большую роль играет наследственность при глазных заболеваниях?

Мария Дойлид:
Это один из самых важных факторов. Например, в развитии близорукости ведущий механизм именно наследственность, а не, как принято считать, телефон, планшет, компьютер.

Влада Родовская:
Обращаться к окулисту стоит при возникновении проблем либо иметь какую-то периодичность?

Мария Дойлид:
Иногда, когда появились симптомы, это уже поздно для лечения, поэтому своим пациентам я рекомендую регулярно посещать врача-офтальмолога.

«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение-10

Влада Родовская:
Пациентов с проблемами зрения становится больше?

Мария Дойлид:
Да, к сожалению, это так, потому что сейчас люди меньше гуляют на свежем воздухе, и работа на близком расстоянии делает свое дело. На самом деле, при работе на близком расстоянии очень важно соблюдать правило «20-20-20». При любой работе – не только телефон, планшет, компьютер – чтение книги, рисование, любое хобби вблизи, каждые 20 минут нужно делать перерыв хотя бы на 20 секунд и смотреть на объект не ближе 20 футов, примерно 7 метров. Это значительно поможет нашим глазкам.

Влада Родовская:
Какой самый глазной миф?

Мария Дойлид:
Наболевшее – это то, что очки портят зрение. Это неправда, наоборот, во многих случаях очки помогают сдержать прогрессирование заболевания.

Влада Родовская:
Какой бы совет вы дали начинающим специалистам?

Мария Дойлид:
Всегда учиться, потому что это поможет очень сильно в будущем.

# Здоровье # калейдоскоп # Влада Родовская # Мария Дойлид # Фотофакт

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