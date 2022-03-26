«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к окулисту Марии Дойлид.

Мария Дойлид – окончила Белорусский государственный медицинский университет с красным дипломом. Мария ведет блог, чтобы делиться важными знаниями о наших глазах, а также развеивать мифы о зрении. Влада Родовская:

Как вы пришли в медицину? Мария Дойлид, офтальмолог:

Это была детская мечта. Сначала ты лечишь свою любимую игрушку, а потом не успеваешь оглянуться, как у тебя на руках диплом медицинского. Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей профессии больше всего?

Мария Дойлид:

Конечно, это положительные исходы лечения. Но даже сам процесс постановки диагноза – это как будто ты собираешь пазл по кусочкам, очень интересно. Влада Родовская:

А есть ли продукты, которые вредны или полезны для зрения? Мария Дойлид:

Хорошее питание, фрукты, овощи – это полезно в целом для организма. Но про морковку и чернику это больше миф.

Влада Родовская:

Насколько большую роль играет наследственность при глазных заболеваниях? Мария Дойлид:

Это один из самых важных факторов. Например, в развитии близорукости ведущий механизм именно наследственность, а не, как принято считать, телефон, планшет, компьютер. Влада Родовская:

Обращаться к окулисту стоит при возникновении проблем либо иметь какую-то периодичность? Мария Дойлид:

Иногда, когда появились симптомы, это уже поздно для лечения, поэтому своим пациентам я рекомендую регулярно посещать врача-офтальмолога.