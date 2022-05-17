Беларусь призвала уделить внимание информационной безопасности. Как дальше будет развиваться ОДКБ?

О безопасности региона решительно и прямо. Юбилейный саммит ОДКБ, прошедший 16 мая в Москве, привлек к себе немало внимания. Организация поставила перед собой новые задачи по защите коллективных интересов и укреплению авторитета на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу в Кремле эксперты называют откровенной и поворотной для сообщества. Широко обсуждается тезис Александра Лукашенко о необходимости решительно и сплоченно отстаивать общие постулаты безопасности. Аналитики уверены: только единство и взаимное доверие позволят ОДКБ выстоять в нынешних геополитических реалиях.

Первый очный саммит за последние 2,5 года однозначно позволил обсудить много острых вопросов. Основные итоги в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

А что теперь писать-то? Видимо, такой вопрос задавали друг другу последние сутки сотрудники западных редакций. Юбилейный саммит ОДКБ элегантно обошел заготовленную таблоидами повестку и отметился совсем не тем, что ждали за океаном.