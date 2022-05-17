Беларусь призвала уделить внимание информационной безопасности. Как дальше будет развиваться ОДКБ?
О безопасности региона решительно и прямо. Юбилейный саммит ОДКБ, прошедший 16 мая в Москве, привлек к себе немало внимания. Организация поставила перед собой новые задачи по защите коллективных интересов и укреплению авторитета на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречу в Кремле эксперты называют откровенной и поворотной для сообщества. Широко обсуждается тезис Александра Лукашенко о необходимости решительно и сплоченно отстаивать общие постулаты безопасности. Аналитики уверены: только единство и взаимное доверие позволят ОДКБ выстоять в нынешних геополитических реалиях.
Первый очный саммит за последние 2,5 года однозначно позволил обсудить много острых вопросов. Основные итоги в материале Ксении Худолей.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
А что теперь писать-то? Видимо, такой вопрос задавали друг другу последние сутки сотрудники западных редакций. Юбилейный саммит ОДКБ элегантно обошел заготовленную таблоидами повестку и отметился совсем не тем, что ждали за океаном.
Ксения Худолей:
Итак, что смогли выдавить из себя глобал-медиа? Украинские подмастерья пера обиделись на Александра Лукашенко за правду о «наращивании мускул НАТО» и опровергли собой же придуманный фейк о вступлении стран ОДКБ в украинско-российский конфликт. А вот информационные киты Штатов и Европы, судя по всему, вообще остались голодными. СNN, французский Figaro и «Немецкая волна» выдали по скромному материалу, оскорбившись «слишком спокойной реакцией Путина на расширение НАТО». Очевидно потому, что участники саммита не работали на камеру, а обсуждали внутренние вопросы. Прямо и открыто.
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Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше
Призыв белорусского Президента сплотиться в принятии решений и громко говорить от лица ОДКБ – один из тех откровенных тезисов, которые лидеры озвучили друг другу. И если в интернете его по-дилетантски обозвали упреком, то эксперты отмечают, что прямолинейность юбилейного саммита – новая вершина во взаимном доверии партнеров. Ставить вопросы ребром можно только в кругу друзей.
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Вопросов действительно немало. И диктуют их не Лукашенко, Путин или Пашинян, а геополитический капкан, расставленный НАТО по контуру нашего региона. Отсюда напряженность на границе с Афганистаном, неоднократные попытки цветных революций, военные учения США и компании на расстоянии вытянутой руки. Ко всему появляются и новые вызовы.
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Решение каждой проблемы – составляющая безопасности региона. В этом и отличие ОДКБ от Североатлантического альянса. Защищать общие интересы не равно навязывать миру свои. Под силу ли это Организации Договора? Опыт Казахстана говорит – да.
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Операция миротворческих сил ОДКБ, наверное, самый яркий пример договоренностей в действии, но далеко не единственный. Борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком неочевидные, но постоянные процессы в регионе. Обострение обстановки требует очередных шагов. Беларусь призвала уделить внимание информационной безопасности и борьбе с фейками, скооперировать прогнозно-аналитическую работу. Россия – отстаивать историческую память и проводить военные учения чаще. Армения – довести до идеала механизмы кризисного реагирования. А пока есть общие задачи, есть общий иммунитет. В последнее время в экспертной среде даже говорят о возможном расширении сообщества.
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