Президент Кыргызстана: назрела необходимость выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий

Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.

Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более это первый с 2019-го полностью очный разговор.