Президент Кыргызстана: назрела необходимость выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий
Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.
Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более это первый с 2019-го полностью очный разговор.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Определенные шаги необходимы и в сфере экономической безопасности. Когда слово «санкции» стало чуть ли не главным блюдом мирового политического рациона, преодолевать экономическое несварение лучше сообща. К этому коллег призвал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Санкционная ситуация вызывает угрозу продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах. Такая возможность скоро предоставится в Бишкеке в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета и первого Евразийского экономического форума. Уважаемые коллеги, рассчитываю на ваше очное участие во главе своих делегаций, в которые прошу включить руководителей отраслевых министерств и бизнес-структур.
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