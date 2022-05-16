«О выходе из ОДКБ постоянно говорят оппозиционные силы». Кто может покинуть Организацию в ближайшее время?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Сегодня, мне кажется, и между строк, и прямо и косвенно звучало, что все-таки вопросы друг к другу у стран есть. Андрей Иванович, мне кажется, не все так безоблачно в Организации, да? Армения очень обижена, что в какой-то момент ее не поддержали. У Казахстана тоже есть какие-то вопросы, вроде пару недель звучала вообще идея и мысль о том, что, может быть, стоит покинуть ОДКБ. Как считаете, это критичные разногласия, или все же общий язык найден, основа какая-то есть?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Чем интересна встреча сегодня? Все главы государств выступали очень открыто, откровенно. Не стеснялись говорить о тех проблемах, которые существуют, и даже, скажем так, предъявлять претензии определенные.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не политкорректно.
Андрей Чернобай:
Да. Это все идет на пользу Организации. Потому что рано или поздно надо было сесть за стол переговоров, разобраться с какими-то вопросами. Я думаю, что вне рамок СМИ все эти вопросы были более глубоко проработаны и обсуждены. Но не совсем правильно говорить о том, что Армения пытается выйти, Кыргызстан, Казахстан. Мы другую картину несколько видим. О выходе из ОДКБ постоянно говорят оппозиционные силы. И в Казахстане, и Кыргызстане, и в Армении, и в Беларуси.
Кирилл Казаков:
Часто поддерживаемые Западом.
Андрей Чернобай:
Да. Главы государств этот вопрос не ставят. Даже Армения, при всей напряженности, когда они просили помощь, как бы не совсем получили то, что они хотели – все равно было заявлено, что мы не собираемся выходить из ОДКБ, потому что кроме этого еще масса других вопросов решается политических, военных и так далее.
Алена Сырова:
Поэтому есть понимание.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Позвольте добавить, что ни в одном заседании ни Совета министров обороны, ни Военного комитета не было, скажем так, даже предпосылок, чтобы кто-то куда-то откуда-то вышел. Из ОДКБ нет желания никакого выходить. Проблемных вопросов много, проблемные вопросы есть. Как в любой семье, как в любом коллективе, как в любой организации. В то же время здесь я бы сказал, что не столько положение элит в государствах, сколько необходимо найти баланс интересов. Национальных интересах, которые обеспечивают безопасность своего государства и интересов коалиционных, которые обеспечивают безопасность организации в целом. И должно быть достигнуто понимание, что нельзя обеспечить в одиночку свою безопасность, если мы не будем коалиционно ее обеспечивать с другими государствами.
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