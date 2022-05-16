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Может ли в Беларуси начаться горячая война? Отвечает военный эксперт

16 мая 2022 16:16
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Зачем крупным государствам и крупным игрокам ОДКБ, тому же Китаю? Вполне себе самостоятельное ШОС у них есть, все хорошо.  

Может ли в Беларуси начаться горячая война? Отвечает военный эксперт-1

Александр Тищенко, военный эксперт:  
Китай тоже не может быть один. Китай тоже пока стоит в противовесе с НАТО. Поэтому НАТО нацелено на Россию и Китай. Сама технология подразумевает, что Китай и Россия могут объединиться в вопросах безопасности.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
С точки зрения России принятие стран в ОДКБ – это некая защита. В том числе большая Россия, большая и мощная армия. И страны, которые появляются в ОДКБ, – это союзники, с которыми можно договариваться, это лишний голос в ООН или в другой организации. Но Китай – самостоятельная большая организация. Президент наш сказал: если бы не ОДКБ, вполне вероятно, что горячая война могла идти на территории Беларуси. Так ли это?  

Александр Тищенко:  
Да. Война на территории Беларуси могла начаться раньше, чем все, что происходило в Казахстане, Украине.  

Кирилл Казаков:  
Август 2020 года...

Александр Тищенко:  
Он как раз к этому располагал. Все готовилось именно к этой ситуации. Горячая точка, этот нарыв, который должен был прорваться в сторону Востока, это была наша республика. Единственное, что наши политическая воля и правоохранительная система устояли, они не качнулись в результате тех движений, которые были сделаны Западом в отношении наших безопасности и независимости.

Лукашенко: «НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети» (здесь подробнее).  

# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Александр Тищенко # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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