Миссия ОДКБ в Казахстане – поворотный момент для Организации? Ответил участник операции

Алена Сырова, СТВ: Сергей Анатольевич, вы, как человек, который принимал участие в миротворческой миссии в Казахстане, как считаете, действительно ли это был поворотный момент или решающий о дальнейшем существовании ОДКБ?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу « По существу ».

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мое личное убеждение, что если бы своевременно не была проведена оценка сложившейся обстановки и руководством не было бы принято оперативное решение, своевременно поставленные задачи и успешное выполнение миротворческой операции на территории Республики Казахстан, мы бы сейчас имели две кровоточащие раны на территории бывшего Советского Союза. Ситуация с Украиной так бы развивалась по-любому, независимо от наших желаний, нежеланий. Но попытка повторения переворота в стране была прекращена силами миротворческого контингента. Именно благодаря тому, что войска вошли, показали свое единство, позволили высвободить личный состав воинских подразделений Республики Казахстан, которые принялись наводить порядок в своей стране. А мы взяли под охрану объекты важные социально, экономически важные, военно-политические, военно-экономические объекты. И обеспечили защиту этих объектов, высвободив личный состав для наведения порядка у себя в стране.

Кирилл Казаков, СТВ:

За 30 лет Договора о коллективной безопасности и за 20 лет Организации это впервые была подобная операция проведена. Оценка ее какова была? Или сейчас мы ждем этой оценки, которая на саммите произойдет и после этого уже будет высказана аттестация как бы действий каждого воинского подразделения, которое прибыло в Казахстан.

Сергей Андреев:

Наверно, объективная оценка военно-политического руководства наших стран будет дана на этом саммите.

Читайте также:

«Накаляется ситуация между талибами и Ираном». Существует ли ещё угроза от Афганистана в регионе?

Когда будут конкретные результаты саммита ОДКБ? Вот что думает эксперт

«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО