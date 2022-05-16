Прямой эфир

Миссия ОДКБ в Казахстане – поворотный момент для Организации? Ответил участник операции

16 мая 2022 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».   

Алена Сырова, СТВ:  
Сергей Анатольевич, вы, как человек, который принимал участие в миротворческой миссии в Казахстане, как считаете, действительно ли это был поворотный момент или решающий о дальнейшем существовании ОДКБ?  

Миссия ОДКБ в Казахстане – поворотный момент для Организации? Ответил участник операции-1

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
Мое личное убеждение, что если бы своевременно не была проведена оценка сложившейся обстановки и руководством не было бы принято оперативное решение, своевременно поставленные задачи и успешное выполнение миротворческой операции на территории Республики Казахстан, мы бы сейчас имели две кровоточащие раны на территории бывшего Советского Союза. Ситуация с Украиной так бы развивалась по-любому, независимо от наших желаний, нежеланий. Но попытка повторения переворота в стране была прекращена силами миротворческого контингента. Именно благодаря тому, что войска вошли, показали свое единство, позволили высвободить личный состав воинских подразделений Республики Казахстан, которые принялись наводить порядок в своей стране. А мы взяли под охрану объекты важные социально, экономически важные, военно-политические, военно-экономические объекты. И обеспечили защиту этих объектов, высвободив личный состав для наведения порядка у себя в стране.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
За 30 лет Договора о коллективной безопасности и за 20 лет Организации это впервые была подобная операция проведена. Оценка ее какова была? Или сейчас мы ждем этой оценки, которая на саммите произойдет и после этого уже будет высказана аттестация как бы действий каждого воинского подразделения, которое прибыло в Казахстан.  

Сергей Андреев:  
Наверно, объективная оценка военно-политического руководства наших стран будет дана на этом саммите.  

Читайте также:  

«Накаляется ситуация между талибами и Ираном». Существует ли ещё угроза от Афганистана в регионе?  

Когда будут конкретные результаты саммита ОДКБ? Вот что думает эксперт  

«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО  

# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Сергей Андреев # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стали ли чаще в Беларуси проводить учения? Отвечает полковник запаса
16 мая 2022 19:03

Стали ли чаще в Беларуси проводить учения? Отвечает полковник запаса

«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?
16 мая 2022 18:46

«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?

«Накаляется ситуация между талибами и Ираном». Существует ли ещё угроза от Афганистана в регионе?
16 мая 2022 18:41

«Накаляется ситуация между талибами и Ираном». Существует ли ещё угроза от Афганистана в регионе?