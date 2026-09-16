Новости по тегу #Светлана Алейникова

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны.
В ходе трансляции участники подробно рассмотрели хронологию событий осени 1939 года, когда произошло восстановление целостности страны.
Белорусы не желают разделения, испытывают потребность в единении – этот факт фиксируют все профильные исследования. Стремление к сплочению специалисты называют одной из национальных черт.
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