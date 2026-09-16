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Новости по тегу #Светлана Алейникова

70,1% респондентов масштабного социсследования доверяют ВНС
16 сентября 2026 08:12

70,1% респондентов масштабного социсследования доверяют ВНС

Общегородской инфострим на тему Дня народного единства прошел в Минской ратуше
09 сентября 2026 13:41

Общегородской инфострим на тему Дня народного единства прошел в Минской ратуше

Роль и значение Дня народного единства в жизни общества обсудили в БИСИ
17 сентября 2025 07:36

Роль и значение Дня народного единства в жизни общества обсудили в БИСИ

Социальная политика Беларуси полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения – БИСИ
15 мая 2024 17:10

Социальная политика Беларуси полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения – БИСИ

С чем граждане ассоциируют белорусский бренд? Рассказала аналитик БИСИ
29 января 2024 18:54

С чем граждане ассоциируют белорусский бренд? Рассказала аналитик БИСИ

Чего ожидают сельские жители от депутатов – результаты соцопроса от БИСИ
23 января 2024 16:56

Чего ожидают сельские жители от депутатов – результаты соцопроса от БИСИ

Какие требования к кандидату в депутаты? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»
15 декабря 2023 16:57

Какие требования к кандидату в депутаты? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты
04 декабря 2023 19:11

Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты

Что важно для молодёжи и пенсионеров на селе – результаты соцопроса БИСИ
04 декабря 2023 16:12

Что важно для молодёжи и пенсионеров на селе – результаты соцопроса БИСИ

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»
01 декабря 2023 16:37

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

Аналитик БИСИ: белорусы ждут прозрачности работы госаппарата
14 ноября 2023 10:15

Аналитик БИСИ: белорусы ждут прозрачности работы госаппарата

Какой социальный портрет у белорусского общества? Команда БИСИ презентовала Кочановой актуальную аналитику
19 мая 2023 17:47

Какой социальный портрет у белорусского общества? Команда БИСИ презентовала Кочановой актуальную аналитику