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Новости по тегу #Наталья Суйкова

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области
27 января 2025 14:17

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области

МАРТ: в Беларуси переломили многолетнюю тенденцию сокращения магазинов на селе
11 сентября 2024 18:01

МАРТ: в Беларуси переломили многолетнюю тенденцию сокращения магазинов на селе

Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты
04 декабря 2023 19:11

Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты

Бесплатно или с 50% скидкой: где еще две недели будут действовать льготы для ветеранов ВОВ
02 мая 2018 20:31

Бесплатно или с 50% скидкой: где еще две недели будут действовать льготы для ветеранов ВОВ