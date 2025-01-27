Новости по тегу #Наталья Суйкова

Также для посетителей организовали выставки, флешмобы и тематические фотозоны. Отдельное внимание уделили торговому обслуживанию населения.
Появилось свыше 80 новых торговых объектов в малых населенных пунктах – это за последние полгода, когда были внесены изменения в указ главы государства «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».
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