Президент раскритиковал Белкоопсоюз! Чего не хватает руководству для нормальной работы?

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Белкоопсоюз серьезно критиковали и Президент анонсировал большой разговор уже в 2024 году. Будут поднимать и вопрос корректировки дальнейшей работы руководства. Чего на сегодня не хватает? Ведь государство активно поддерживает организацию, а в некоторых сферах они чуть ли не монополисты.

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Есть определенные сложности и проблемы, буквально на прошлой неделе рассматривали эффективность работы Белкоопсоюза на заседании Президиума Совета Министров, этому предстоял детальный анализ складывающейся ситуации, поэтому мы выработали программу мер по повышению эффективности работы Белкоопсоюза. Когда сегодня эффективна работа, тогда можно купить любой товар. Широчайший ассортимент, слава богу, всего в стране хватает. Но сегодня обслуживание мелких деревень планово убыточное. «1 150 магазина – до 200 жителей. Каждый такой магазин расчетно приносит почти 1 500 прямых убытков, потому что затраты сегодня на доставку товара, на оплату продавца выше, чем товарооборот, который есть», – объяснил Александр Скрундевский. Так же и в автолавках. Сегодня 5 тысяч населенных пунктов с численностью населения до 10 человек – выезжать туда надо 2-3 раза в неделю. Можно ли заменить работу Белкоопсоюза частными услугами?