В Белкоопсоюзе ответили, почему в некоторых автолавках есть проблемы с ассортиментом
Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Автолавки больше всего ассоциируются с Белкоопсоюзом. Чего людям не хватает в ваших магазинах? Возможно, из-за отсутствия конкуренции. Нет конкуренции, вы монополисты. Либо же нет большого запроса?
Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:
На самом деле, что у людей есть какие-то запросы дополнительные, это правильно и ожидаемо. Мы пытаемся и стараемся слышать каждого покупателя, у каждого есть свои приоритеты. И даже при наличии той или иной продукции, приоритет отдают тому или иному производителю. Если говорить по тому ассортиментному перечню, который сегодня необходим, оно все представлено как и в магазинах, так и в автолавках. Сегодня во всех автолавках – до 400 наименований товаров. Хотя, исходя из анализа продаж в целом по системе, мы видим, что порядка 50 % продаж в целом по Белкоопсоюзу составляет где-то 120 наименований.
Кирилл Казаков:
Но все сельчане говорят, что если ты долго живешь в селе, к тебе приезжает автолавка, то телефон продавца автолавки должен быть среди обязательных.
Александр Скрундевский:
Я думаю, что сегодня действительно у каждого жителя деревни есть телефон автолавки. Наверное, продавец автолавки становится как членом семьи. И это сегодня только касаясь ассортимента товара, может, там уже и другие услуги, которые продавец сможет оказать.
Алена Сырова, СТВ:
Вместе с тем и в TikTok вирусятся видео, и главе государства ложатся записки, в которых конкретные факты по конкретным магазинам, на которые без слез не взглянешь. Эти случаи, это что?
Александр Скрундевский:
Эти случаи, на мой взгляд, больше недоработка либо человеческий фактор. Потому что, к сожалению, есть такие моменты, что где-то недозаказал товар тот же продавец либо работники торговой службы. Где-то заказал слишком мало, не рассчитал спрос. Сегодня проведена определенная работа в данном направлении, усилен контроль по данным мероприятиям. В течение предстоящих двух недель мы посетим каждый наш торговый объект: и руководителей, и специалистов Белкоопсоюза, и облпотребсоюзов, чтобы таких фактов не допускать. Конечно, мы идем на более современный контроль – это автоматизация наших объектов, чтобы, не выезжая туда, мы уже видели.
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