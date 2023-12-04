В Белкоопсоюзе ответили, почему в некоторых автолавках есть проблемы с ассортиментом

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Автолавки больше всего ассоциируются с Белкоопсоюзом. Чего людям не хватает в ваших магазинах? Возможно, из-за отсутствия конкуренции. Нет конкуренции, вы монополисты. Либо же нет большого запроса?

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

На самом деле, что у людей есть какие-то запросы дополнительные, это правильно и ожидаемо. Мы пытаемся и стараемся слышать каждого покупателя, у каждого есть свои приоритеты. И даже при наличии той или иной продукции, приоритет отдают тому или иному производителю. Если говорить по тому ассортиментному перечню, который сегодня необходим, оно все представлено как и в магазинах, так и в автолавках. Сегодня во всех автолавках – до 400 наименований товаров. Хотя, исходя из анализа продаж в целом по системе, мы видим, что порядка 50 % продаж в целом по Белкоопсоюзу составляет где-то 120 наименований.

Кирилл Казаков:

Но все сельчане говорят, что если ты долго живешь в селе, к тебе приезжает автолавка, то телефон продавца автолавки должен быть среди обязательных. Александр Скрундевский:

Я думаю, что сегодня действительно у каждого жителя деревни есть телефон автолавки. Наверное, продавец автолавки становится как членом семьи. И это сегодня только касаясь ассортимента товара, может, там уже и другие услуги, которые продавец сможет оказать.