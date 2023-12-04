В МАРТ заявили, что с 1 января 2024-го хотят возобновить преференции для торговли на селе

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Это обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ,

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы сейчас ведем работу над комплексом мер по повышению эффективности осуществления торговли на селе. Собрали от всех заинтересованных госорганов предложения, в том числе от бизнеса, от Белкоопсоюза и сформировали их в отдельный документ. И ведем работу над проектом указа Президента о внесении изменений в Указ № 345. В 2017 году был принят Указ № 345, и в течение пяти лет для торговли на селе по перечням, которые формировали местные органы власти, действовали определенные налоговые льготы и преференции. Мы хотим возобновить с 1 января 2024 года определенные преференции для осуществления торговли на селе – общественное питание, бытовое обслуживание.

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