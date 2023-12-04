Что важно для молодёжи и пенсионеров на селе – результаты соцопроса БИСИ

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Как измеряется качество жизни в регионах? Для одного качество жизни, чтобы ему подъезд мыли пять раз в неделю, а для другого, чтобы была возможность пойти в парк погулять с собачкой и для этого не надо было ехать несколько остановок.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я как социолог могу сказать, что качество жизни очень многим определяется, зависит от возрастной группы человека, респондентов. Все зависит от того, сколько лет, какие запросы, ожидания. Если говорить о селе, то здесь очень четко прослеживается разница между молодежью, средней возрастной группой и пенсионерами.