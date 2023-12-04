Что важно для молодёжи и пенсионеров на селе – результаты соцопроса БИСИ

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как измеряется качество жизни в регионах? Для одного качество жизни, чтобы ему подъезд мыли пять раз в неделю, а для другого, чтобы была возможность пойти в парк погулять с собачкой и для этого не надо было ехать несколько остановок.
Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я как социолог могу сказать, что качество жизни очень многим определяется, зависит от возрастной группы человека, респондентов. Все зависит от того, сколько лет, какие запросы, ожидания. Если говорить о селе, то здесь очень четко прослеживается разница между молодежью, средней возрастной группой и пенсионерами.
Если говорить об общей картине, она отражена на специально подготовленном слайде. «Здесь оценка сельских жителей основными характеристиками их сельской жизни, что у них есть, чего не хватает», – рассказала Светлана Алейникова. По ее словам, для малых населенных пунктов абсолютно нормально отсутствие больницы, но другие учреждения – поликлиники, амбулатории, ФАПы – 72 % опрошенных отметили как присутствующие даже в деревнях и селах. Почти 76 % их жителей имеют центральное водоснабжение. То есть тезис о том, что в селах носят воду из реки коромыслом несколько преувеличен.
В категориях по возрастным группам наблюдается четкая разница в запросах. «Молодежь больше ориентирована на зарплату, заработок, работу. У них есть четкое понимание: если куда-то поехать, даже если нет чего-то в своей деревне, это не проблема», – заметила аналитик БИСИ.
Пенсионерам же важна транспортная коммуникация, по крайней мере с ближайшими населенными пунктами, где есть органы власти (местные исполкомы, сельские советы) для решения важных вопросов.
В чём плюсы жизни в агрогородке? Рассказываем на примере Белыничей.