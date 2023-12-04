Популярный TikTok-блогер рассказал, почему в деревне жить хорошо

Алена Сырова, СТВ: Вы предпочли вернуться в свой маленький город. Почему так? Что для вас стало решающим?

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Это обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ,

Денис Трофимчик, агроблогер, инженер по контрольно-измерительным приборам ОАО «Гранит-агро» Дятловского района:

Мне в агрогородке скучать не приходится, потому что я все время в движении. Я тренирую детей.

Алена Сырова:

Вы о своей жизни рассказываете на большую аудиторию в TikTok. На молодую аудиторию, которая и должна приезжать в деревню…

Денис Трофимчик:

Я показываю пример, что не нужно бояться этого. Нужно приезжать по распределению или возвращаться туда, откуда ты родом.

Алена Сырова:

А чего чаще всего боятся? Будет чем заняться? Или не будет чего купить в магазине?

Денис Трофимчик:

Да, такой стереотип: приезжаешь, а што тут рабіць, у вёсцы? Все зависит от работы, от руководителя организации. Я работаю в сельском хозяйстве, руководитель разделяет интересы молодежи, поддерживает молодежь. Мне здесь комфортно, и очень хочу, чтобы везде так было.

Денис Трофимчик тренирует детей по футболу. Занятия проходят три раза в неделю. «Мы здесь все тренируем: дисциплину, правильность жизни, в футбол играем», – рассказал Денис.