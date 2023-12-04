Популярный TikTok-блогер рассказал, почему в деревне жить хорошо

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Это обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ,
Алена Сырова, СТВ:
Вы предпочли вернуться в свой маленький город. Почему так? Что для вас стало решающим?
Денис Трофимчик, агроблогер, инженер по контрольно-измерительным приборам ОАО «Гранит-агро» Дятловского района:
Мне в агрогородке скучать не приходится, потому что я все время в движении. Я тренирую детей.
Алена Сырова:
Вы о своей жизни рассказываете на большую аудиторию в TikTok. На молодую аудиторию, которая и должна приезжать в деревню…
Денис Трофимчик:
Я показываю пример, что не нужно бояться этого. Нужно приезжать по распределению или возвращаться туда, откуда ты родом.
Алена Сырова:
А чего чаще всего боятся? Будет чем заняться? Или не будет чего купить в магазине?
Денис Трофимчик:
Да, такой стереотип: приезжаешь, а што тут рабіць, у вёсцы? Все зависит от работы, от руководителя организации. Я работаю в сельском хозяйстве, руководитель разделяет интересы молодежи, поддерживает молодежь. Мне здесь комфортно, и очень хочу, чтобы везде так было.
Денис Трофимчик тренирует детей по футболу. Занятия проходят три раза в неделю. «Мы здесь все тренируем: дисциплину, правильность жизни, в футбол играем», – рассказал Денис.
Чего же не хватает в деревне?
Денис Трофимчик:
Например, у нас есть классная школа с большим спортзалом. Но рядом есть городской поселок, родители все равно приводят детей туда. Соответственно, эту школу могут закрыть. Здесь все прекрасно. Почему такое мнение у родителей, не знаю. Да, там учится больше людей, там в классе по 20 человек, здесь – по пять.
Кирилл Казаков, СТВ:
Торговые центры, клубы, бары. Это нужно на селе? Или детей собрали в спортзале и им этого достаточно, чтобы вечер провести?
Денис Трофимчик:
Дети готовы каждый день собираться в спортзале. Торговые центры – это прикольно. Я люблю приехать в Минск, получить эмоции и уехать. Поскучать немного по Минску и вернуться через месяц.
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