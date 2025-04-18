Новости по тегу #Нина Емельянова

На повестке также взаимодействие магазинов формата «у дома» с производителями ряда продовольственных товаров, в числе которых кондитерские изделия.
Предстоящий месяц в крупнейших торговых точках будут идти дегустации, презентации и выставки отечественного продукта.
Актуальные вопросы функционирования сфер торговли, рекламы и защиты прав потребителей сегодня, 3 декабря, обсудили на расширенном заседании в Палате представителей.
Появилось свыше 80 новых торговых объектов в малых населенных пунктах – это за последние полгода, когда были внесены изменения в указ главы государства «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».
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