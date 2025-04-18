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Новости по тегу #Нина Емельянова

В МАРТ обсудили, как повысить эффективность продаж белорусских товаров
18 апреля 2025 06:54

В МАРТ обсудили, как повысить эффективность продаж белорусских товаров

«Коллеги по Омеге» – в Беларуси стартовал проект по популяризации рапсового масла
17 марта 2025 17:05

«Коллеги по Омеге» – в Беларуси стартовал проект по популяризации рапсового масла

Розничный товарооборот в Беларуси составил 73 млрд рублей за 2024-й
03 декабря 2024 13:45

Розничный товарооборот в Беларуси составил 73 млрд рублей за 2024-й

МАРТ: в Беларуси переломили многолетнюю тенденцию сокращения магазинов на селе
11 сентября 2024 18:01

МАРТ: в Беларуси переломили многолетнюю тенденцию сокращения магазинов на селе

Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»
01 апреля 2024 19:12

Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»

Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?
20 декабря 2023 18:17

Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?

Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты
04 декабря 2023 19:11

Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты

В МАРТ заявили, что с 1 января 2024-го хотят возобновить преференции для торговли на селе
04 декабря 2023 17:36

В МАРТ заявили, что с 1 января 2024-го хотят возобновить преференции для торговли на селе

Торговые центры предоставят льготы для белорусских производителей. Какие предусмотрены бонусы?
10 октября 2023 16:20

Торговые центры предоставят льготы для белорусских производителей. Какие предусмотрены бонусы?

«Выкидывали тысячами тонн!» Опытные фермеры про урожай, помощь от государства и супермаркеты
08 октября 2023 19:56

«Выкидывали тысячами тонн!» Опытные фермеры про урожай, помощь от государства и супермаркеты

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?
05 февраля 2023 19:27

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?

«Люди плачут, а мы смеёмся над слезами». Почему фашисты так бездушно расправились над Хатынью?
03 февраля 2023 17:55

«Люди плачут, а мы смеёмся над слезами». Почему фашисты так бездушно расправились над Хатынью?