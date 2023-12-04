В чём плюсы жизни в агрогородке? Рассказываем на примере Белыничей

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Это обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:

Вопросы жилья связаны с трудоустройством и молодыми специалистами. Если приходят молодые специалисты в ту же отрасль образования, здравоохранения, торговли, мы предоставляем арендное жилье. Сегодня мы очень активно используем нормы Указа № 116 по продаже жилья в сельской местности. И земельные участки. Белыничский район пользуется спросом в силу своей территориальной расположенности.

Кирилл Казаков, СТВ:

Что в Белыничах есть такого, за чем нужно ехать?

Ольга Пристромская:

Уникальная природа, развитые агрогородки. Если мы хотим развитую инфраструктуру, у нас достаточно агрогородков, которые могут предоставить и для молодежи трудоустройство, и развитую инфраструктуру для проведения досуга, обслуживания (медицинского и торгового).